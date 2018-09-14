Как задурить голову врагу

В ходе маневров «Восток-2018» военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России скрыли более пяти тысяч единиц военной техники.

Война — это путь обмана. Великий китайский стратег и мыслитель древности Сунь-цзы сказал это еще задолго до наступления нашей эры, и его трактат «Искусство войны» до сих пор изучают во всех военных академиях мира. Наши военнослужащие совет мудрого китайца еще и творчески применяют в современной практике.

Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации , на широкомасштабных маневрах «Восток-2018» военные инженеры активно используют новейшие пневмомакеты боевой техники. Эти средства имитации и маскировки вооружений военнослужащие инженерных войск применяют в целях дезориентации разведки условного противника.

На всех полигонах Восточного военного округа инженерными подразделениями осуществляются практические действия по развертыванию ложных образцов вооружения и военной техники из пневмокомплектов танков и боевых машин пехоты различных модификаций, зенитного ракетного комплекса «Бук-М2», ракетного комплекса «Искандер», зенитной ракетной системы С-300 и другого вооружения и техники.

Весь этот фальшивый арсенал состоит из надувных макетов, которые в сложенном состоянии легко транспортируются, а в заданном районе быстро становятся в «боевые порядки». Весят комплекты подобной техники-дурилки от 30 до 100 килограммов каждый.

Фальшпозиции с расположенными на них макетами танков, пушек, зенитно-ракетных комплексов и самолетов вынуждают противника применять дорогостоящее высокоточное или обычное оружие впустую. А тем временем реальные полевые командные пункты, военная техника и позиции ракетных установок, арсеналы и другая военная инфраструктура сохраняются в целости и сохранности.

Даже современные спутники-разведчики принимают такую технику-обманку за настоящую. Это потому, что принятые на снабжение российской армии пневматические макеты копируют боевую технику во всех деталях — даже такие сложных боевых систем, как стратегические ракетные комплексы или системы противовоздушной обороны. Тем более, сложнее отличить от настоящих надувные копии танков и артиллерийских орудий. Для обмана оптических систем разведки противника в пневмомакетах используются те же фактические размеры, форма, покраска, расположение аппаратных блоков и систем вооружения. К тому же устанавливают фальшивки на позициях, точно копирующих действительные.

Да что там оптика! Бессильны даже радиоэлектронные средства разведки: каждый макет снабжен имитаторами — тепловыми и радиолокационными. Они выдают в пространство характеристики работающего энергоблока, «фонят» точно тем излучением, какое характерно для реальных образцов российской боевой техники.

Кроме пневмомакетов, существует немало и других способов задурить голову врагу. Недавно на тактико-специальных учениях войск Южного военного округа (ЮВО), армейские связисты скрыли от воздушной разведки условного противника более 50 полевых пунктов управления. Для обеспечения маскировки были задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и инженерных войск, а также термодымовая аппаратура подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с целью постановки дымовой завесы. Выполнение учебной задачи проверили с помощью видеомониторинга расчетами беспилотных летательных аппаратов. Разведывательные дроны условного противника ни одного из пунктов управления выявить не смогли, и полевые пункты управления соединений и воинских частей ЮВО успешно организовали сеанс закрытой радиосвязи в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

А на другом полигоне ЮВО, в Крыму, военные инженеры ЮВО оборудовали ложные позиции зенитных ракетных систем С-400. В ходе работ военнослужащими использовались специальные средства, которые значительно осложняют процесс обнаружения реальных образцов такого вооружения. Также учитывались все требования к размещению комплексов ПВО.

Сейчас инженерно-технические мероприятия по скрытию войск и объектов с использованием современных средств маскировки в больших масштабах проводятся на маневрах «Восток-2018». Военные инженеры скрыли от всех видов разведки условного противника свыше 5 тысяч единиц боевой и специальной техники.

Кроме того, подразделения инженерных войск провели на полигонах Восточного военного округа (ВВО) немало и других важных работ. Военнослужащими осуществлены инженерная разведка трасс проезда в объеме свыше 100 километров, оборудование районов развертывания войск и командных пунктов управления, в ходе которого уложено более 2 700 аэродромных плит, установлено более 1 300 габионов насыпного типа. Военные инженеры в короткие сроки обеспечили фортификационное оборудование двух батальонных районов обороны. Всего было оборудовано свыше 30 километров траншей и ходов сообщения, более 200 окопов и свыше 2 500 укрытий для техники и личного состава.