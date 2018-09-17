Китайский авиагигант сотрудничает с 28 странами вдоль «Пояса и пути»

Пекин, 17 сентября / Синьхуа / — Китайская корпорация авиационной промышленности /AVIC/ в настоящее время ведет практическое сотрудничество с 28 странами вдоль «Пояса и пути» и открыла в общей сложности 65 представительств в 26 из этих стран.

Как сообщил представитель корпорации в интервью информагентству Синьхуа, доход AVIC от международных операций по итогам 2017 года достиг 96,7 млрд юаней /порядка 14 млрд долл. США/, что составило 24 процента от общей выручки.

AVIC сотрудничает со странами вдоль «Пояса и пути» в разных сферах, включая разработку и сбыт гражданских самолетов, строительство авиационной инфраструктуры, а также в сфере производства продукции по обеспечению безопасности и соответствующих услуг.

Китай поставляет странам вдоль «Пояса и пути» все большее количество воздушных судов отечественной разработки. Речь идет о турбовинтовых самолетах серии «Синьчжоу» /MA/, многоцелевом самолете «Юнь-12» /Y-12/, универсальном самолете «Сяоин-500», отметил собеседник агентства.

По состоянию на июнь с.г. Китай поставил 18 странам вдоль «Пояса и пути» 57 самолетов серии MA и 28 странам 103 самолета Y-12. -0-