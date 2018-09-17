Ещё
Китайский авиагигант сотрудничает с 28 странами вдоль «Пояса и пути»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайский авиагигант сотрудничает с 28 странами вдоль «Пояса и пути» 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Пекин, 17 сентября /Синьхуа/ — Китайская корпорация авиационной промышленности /AVIC/ в настоящее время ведет практическое сотрудничество с 28 странами вдоль «Пояса и пути» и открыла в общей сложности 65 представительств в 26 из этих стран.
Как сообщил представитель корпорации в интервью информагентству Синьхуа, доход AVIC от международных операций по итогам 2017 года достиг 96,7 млрд юаней /порядка 14 млрд долл. США/, что составило 24 процента от общей выручки.
AVIC сотрудничает со странами вдоль «Пояса и пути» в разных сферах, включая разработку и сбыт гражданских самолетов, строительство авиационной инфраструктуры, а также в сфере производства продукции по обеспечению безопасности и соответствующих услуг.
Китай поставляет странам вдоль «Пояса и пути» все большее количество воздушных судов отечественной разработки. Речь идет о турбовинтовых самолетах серии «Синьчжоу» /MA/, многоцелевом самолете «Юнь-12» /Y-12/, универсальном самолете «Сяоин-500», отметил собеседник агентства.
По состоянию на июнь с.г. Китай поставил 18 странам вдоль «Пояса и пути» 57 самолетов серии MA и 28 странам 103 самолета Y-12. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Западной Грузии завершились командно-штабные учения "Проворный дух 2018" ВВС НОАК опубликовали новый промо-ролик по случаю Национального дня образования в области обороны 12-й Чжухайский авиасалон откроется с большим числом участников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Убойной силы» впал в кому15
Умер Николай Коняев13
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье124
Каспийскую флотилию подняли по тревоге50
Новое отравление в Солсбери. Пострадали россияне455
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:40
Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны
Политика
03:45
Пугачева закрыла школу талантов
Шоу-бизнес
02:15
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети
Украина В мире
11:42
Умер Николай Коняев
Общество
00:19
Каспийскую флотилию подняли по тревоге
Армия Войска
02:50
Бомбу для Захарченко сделали в США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение