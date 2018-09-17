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На ЧФ провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп
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На ЧФ провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: RT на русском
На Черноморском флоте провели специальные учения по поиску диверсионно-разведывательных групп условного противника, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
В занятиях принимали участие военнослужащие воздушно-поисковой штурмовой группы армейского корпуса. Они выдвинулись на маршрут патрулирования на транспортном вертолёте Ми-8, а прикрытием занимался боевой вертолёт Ка-52 «Аллигатор».
По сценарию, «неустановленные лица» открыли условный огонь, и в скоротечном бою, максимально приближённом к реальным условиям, противник был уничтожен, передаёт «Новый Севастополь».
Ранее стало известно, что отряд кораблей Северного флота провёл противолодочные учения в Охотском море.
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