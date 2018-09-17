Пекин призвал Токио не подрывать мир в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 17 сен — РИА Новости Китай призывает нерегиональные страны воздержаться от действий, подрывающих мир и стабильность в Южно-Китайском море, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя участие японской подводной лодки в учениях в Южно-Китайском море.

Ранее японское военное ведомство сообщило, что Морские силы самообороны Японии впервые задействовали подводную лодку на учениях в Южно-Китайском море. В понедельник неатомная подлодка «Куросио» прибыла к вьетнамской базе Камрань. Подводная лодка, на борту которой находится 80 человек экипажа, пробудет в районе проведения учений до 21 сентября. Подлодку сопровождают три эскадренных вертолетоносца типа «Идзумо».

"Китайская сторона призывает соответствующие нерегиональные страны уважать усилия, которые делают страны региона для решения проблемы Южно-Китайского моря мирными методами посредством диалога, настоятельно призывает быть осмотрительными в своих действия и не делать шагов, подрывающих мир и стабильность в регионе", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он добавил, что в настоящее время ситуация в Южно-Китайском море улучшается, а Китай и страны АСЕАН прилагают все усилия для укрепления практического сотрудничества и решения взаимных разногласий надлежащим образом.