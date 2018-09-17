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Британские военные познакомились с танком Т-90С в Ираке
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Британские военные познакомились с танком Т-90С в Ираке 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Понятен значительный интерес англичан к этим новейшим машинам. В настоящее время они являются самыми современными из тех, что были поставлены на экспорт. Мощное вооружение, состоящее из 125-мм пушки, спаренного 7,62-мм и зенитного 12,7-мм пулеметов, позволяет уничтожать любого противника.
Современная система управления огнем, благодаря тепловизорам, дает возможность вести боевые действия одинаково эффективно как днем, так и ночью.
Т-90С оборудованы усовершенствованной защитой бортовых и кормовых проекций. Имеется автоматизированная система создания дымовых завес. Штатно установлены решетчатые противокумулятивные экраны. На командирских версиях смонтированы вспомогательные дизель-генераторные установки.
Современные эффективные кондиционеры значительно улучшили условия обитания. Мощные многотопливные двигатели позволяют разгоняться по шоссе до 70 км/ч.
По большинству характеристик иракские Т-90С не только не уступают, но и превосходят находящиеся на вооружении англичан «Челленджер-2», о радикальной модернизации которых говорят уже второе десятилетие.
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