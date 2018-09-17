Британские военные познакомились с танком Т-90С в Ираке

Понятен значительный интерес англичан к этим новейшим машинам. В настоящее время они являются самыми современными из тех, что были поставлены на экспорт. Мощное вооружение, состоящее из 125-мм пушки, спаренного 7,62-мм и зенитного 12,7-мм пулеметов, позволяет уничтожать любого противника.

Современная система управления огнем, благодаря тепловизорам, дает возможность вести боевые действия одинаково эффективно как днем, так и ночью.

Т-90С оборудованы усовершенствованной защитой бортовых и кормовых проекций. Имеется автоматизированная система создания дымовых завес. Штатно установлены решетчатые противокумулятивные экраны. На командирских версиях смонтированы вспомогательные дизель-генераторные установки.

Современные эффективные кондиционеры значительно улучшили условия обитания. Мощные многотопливные двигатели позволяют разгоняться по шоссе до 70 км/ч.

По большинству характеристик иракские Т-90С не только не уступают, но и превосходят находящиеся на вооружении англичан «Челленджер-2», о радикальной модернизации которых говорят уже второе десятилетие.