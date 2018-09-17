«Аллигатор» и штурмовая группа ЧФ уничтожили условных диверсантов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 сен — РИА Новости Крым . На Черноморском флоте прошли учения по поиску диверсионно-разведывательных групп. В ходе патрулирования на боевых вертолетах военнослужащие выявили и уничтожили условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

Патрулирование на максимально низкой высоте 30 метров осуществлял вертолет Ми-8, а прикрытие — вертолет Ка-52 «Аллигатор».

"Во время патрулирования на маршруте авианаводчик обнаружил разрушенное здание со скоплением группы лиц вокруг него. Вертолет приземлился в районе объекта, штурмовая группа десантировалась и окружила здание. Неустановленные лица открыли огонь по военнослужащим, в итоге в скоротечном бою, максимально приближенном к реальным условиям, ВПШГ (воздушно-поисковая штурмовая группа — ред.) уничтожила условного противника, который готовился к проведению диверсий на экономических объектах", — говорится в пресс-релизе.

В ходе операции «Аллигатор» контролировал обстановку и мог при необходимости оказать огневую поддержку военным.

Учения проводились на полигоне и на территории воинских частей Черноморского флота.