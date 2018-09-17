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«Аллигатор» и штурмовая группа ЧФ уничтожили условных диверсантов в Крыму
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«Аллигатор» и штурмовая группа ЧФ уничтожили условных диверсантов в Крыму 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. На Черноморском флоте прошли учения по поиску диверсионно-разведывательных групп. В ходе патрулирования на боевых вертолетах военнослужащие выявили и уничтожили условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.
Патрулирование на максимально низкой высоте 30 метров осуществлял вертолет Ми-8, а прикрытие — вертолет Ка-52 «Аллигатор».
"Во время патрулирования на маршруте авианаводчик обнаружил разрушенное здание со скоплением группы лиц вокруг него. Вертолет приземлился в районе объекта, штурмовая группа десантировалась и окружила здание. Неустановленные лица открыли огонь по военнослужащим, в итоге в скоротечном бою, максимально приближенном к реальным условиям, ВПШГ (воздушно-поисковая штурмовая группа — ред.) уничтожила условного противника, который готовился к проведению диверсий на экономических объектах", — говорится в пресс-релизе.
В ходе операции «Аллигатор» контролировал обстановку и мог при необходимости оказать огневую поддержку военным.
Учения проводились на полигоне и на территории воинских частей Черноморского флота.
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