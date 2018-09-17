Business Insider (США): Россия может говорить «честную ложь» о своих «беспрецедентных» военных играх с Китаем — и это будет не…

Россия провела военные учения «Восток-2018», в которых якобы участвовали 300 тысяч российских солдат, 36 тысяч танков и тысяча боевых самолетов, не говоря уже о десятках боевых кораблей. Перечисленные эффектные цифры дали основания российским военным называть нынешние маневры «беспрецедентно масштабными».

США. Однако, существуют подозрения, что на самом деле Москва врет и серьезно преувеличивает размер своего контингента на учениях «Восток-2018». Если цифры правдивы, получается, что в маневрах участвует треть всей армии России, которую нужно было бы перебрасывать в восточные регионы страны. Последний раз нечто подобное происходило в Балтии и Восточной Европе в 1981 году, когда СССР провел учения «Запад» на фоне напряжения в отношениях с администрацией Рональда Рейгана

Но, если верить цифрам Москвы, нынешние маневры превосходят те, которые произошли во времена холодной войны. Безусловно, «Восток-2018» — демонстрация значительных военных и геополитических достижений России, учитывая привлечение армии Китая к маневрам. Но существует ряд причин подозревать, что Москва на самом деле преувеличивает масштабы учений.

Прежде всего, логистические вызовы в перемещении такого большого количества солдат и оборудования заставляют сомневаться в том, что говорит Москва. Собрать 300-тысячный контингент в одном регионе страны было бы очень непросто. К тому же это дорого, особенно для страны, которая начинает постепенно сокращать расходы на оборону и военные программы.

Такой большой контингент составлял бы две трети более щедро финансируемой, более активной, лучше обеспеченной и вооруженной армии США. За скептическими оценками, в Восточном и Центральном военном округах РФ есть не больше 7-10 тысяч образцов боевой техники. Переброска сюда еще 25 тысяч полностью бы заблокировала движение по железным дорогам и автомагистралям.

А передислокация такого большого количества солдат превосходит возможности российской военной логистической структуры. Поэтому, скорее всего, в учениях «Восток-218» было задействовано около 50-100 тысяч российских солдат. Это все равно большие силы, которые, правда, не дают Москве оснований называть нынешние маневры беспрецедентно масштабными.

В том, что Россия преувеличивает количество солдат на учениях, нет ничего нового. Существует ряд трюков в подсчетах, которые позволяют российским чиновниками придумывать такие цифры. Объявленное количество привлеченного личного состава — 297 тысяч военных, если говорить точно — включает в себя весь персонал абсолютно всех воинских частей в Центральном и Восточном военных округах, а также Северных и Восточных военно-морских флотов и ВВС.

«Каждый батальон на поле они считают как целую бригаду, а каждый полк как целую дивизию», — сказал военный эксперт Центра Вильсона Майкл Кофман . Многие из тех, кого в Кремле причислили к участникам учений, даже не отправились на полигоны, а остались в командных центрах. Также, по мнению бывшего директора программы по России в Совете национальной безопасности Джефри Едмондса, Москва могла причислить к участникам «Востока-2018» не только солдат в форме, но и гражданский резерв в регионе. Кофман отмечает, что российские подсчеты участников учений можно назвать «честной ложью».

Ведь командование назвало количество военных, которые действительно существуют. Но их нет на полях, где проходят учения. Такое преувеличение — это тактика со времен холодной войны. Оно, очевидно, нужно правительству России , чтобы немного уменьшить раздраженность населения падением социальных стандартов и повышением пенсионного возраста. Страна переживает серьезные проблемы в сфере экономики и демографии.