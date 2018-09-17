Караул, в ружье: военные РФ уничтожили «террористов» в Таджикистане

В ходе антитеррористических учений на российской военной базе наши военнослужащие отразили нападение «бандгруппы».

Подразделения антитеррора были подняты по тревоге на российской военной базе в Таджикистане . «Боевики» атаковали контрольно-пропускной пункт.

На требование сдаться условные террористы ответили автоматным огнем, завязалась перестрелка. Действуя под прикрытием бронетехники, мотострелки блокировали нападавших и «уничтожили» их.

Военнослужащие военной полиции оказали первую поощь раненым, очистили территорию от установленных боевиками мин и растяжек, а также проверили местность на возможное химическое и биологическое заражение.