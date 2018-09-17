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Караул, в ружье: военные РФ уничтожили «террористов» в Таджикистане
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Караул, в ружье: военные РФ уничтожили «террористов» в Таджикистане 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе антитеррористических учений на российской военной базе наши военнослужащие отразили нападение «бандгруппы».
Подразделения антитеррора были подняты по тревоге на российской военной базе в Таджикистане. «Боевики» атаковали контрольно-пропускной пункт.
На требование сдаться условные террористы ответили автоматным огнем, завязалась перестрелка. Действуя под прикрытием бронетехники, мотострелки блокировали нападавших и «уничтожили» их.
Военнослужащие военной полиции оказали первую поощь раненым, очистили территорию от установленных боевиками мин и растяжек, а также проверили местность на возможное химическое и биологическое заражение.
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