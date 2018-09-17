В Индии туристов решили привлекать местами боевых действий

Раджастхан — крупнейший штат в Индии , который может похвастаться богатой историей: на его территории сохранилось много интересных военных объектов, проходили важные сражения. Этим решили воспользоваться власти штата, посчитав, что у Раджастхана есть огромный потенциал для развития военного туризма.

Генерал-лейтенант Шериш Мэтсон, главнокомандующий Юго-Западными частями индийской армии, представит концепцию военного туризма отельерам, отметив, что практика посещения туристами полей сражений уже развита в Соединенных Штатах и Южной Африке.

Хотя этот план все еще находится в стадии разработки, ожидается, что он привлечет туристов в огромном количестве.