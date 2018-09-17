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В Индии туристов решили привлекать местами боевых действий
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В Индии туристов решили привлекать местами боевых действий 

Национальный Туристический Союз 32 минуты назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Раджастхан — крупнейший штат в Индии, который может похвастаться богатой историей: на его территории сохранилось много интересных военных объектов, проходили важные сражения. Этим решили воспользоваться власти штата, посчитав, что у Раджастхана есть огромный потенциал для развития военного туризма.
Генерал-лейтенант Шериш Мэтсон, главнокомандующий Юго-Западными частями индийской армии, представит концепцию военного туризма отельерам, отметив, что практика посещения туристами полей сражений уже развита в Соединенных Штатах и Южной Африке.
Хотя этот план все еще находится в стадии разработки, ожидается, что он привлечет туристов в огромном количестве.
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