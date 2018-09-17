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В Литве рассказали о случае сопровождения F-16 российских самолетов
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В Литве рассказали о случае сопровождения F-16 российских самолетов 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 17 сен — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, один раз за неделю поднимались в небо над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.
"С 10 по 16 сентября истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, один раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
С сентября миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с литовской территории осуществляют бельгийские ВВС с истребителями F-16 Fighting Falcon.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.
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