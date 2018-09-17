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Британские СМИ испугались российской системы залпового огня «Ураган»
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Британские СМИ испугались российской системы залпового огня «Ураган» 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Британское издание The Sun оценило возможности российской системы залпового огня «Ураган», которая ранее была использована в рамках учения «Восток-2018».
Издание отмечает, что 20-тонная система способна выполнять стрельбы ракетами весом 280 тонн с периодичностью два выстрела в секунду. От «устрашающей» видеозаписи со стрельб «Урагана» «кровь станет в жилах», говорится в материале.
Учения «Восток-2018» проходят на Дальнем Востоке в период с 11 по 17 сентября. В них принимают участие почти 300 тыс. военнослужащих, более тысячи единиц авиатехники, до 36 тыс. бронемашин и около 80 кораблей и судов обеспечения.
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