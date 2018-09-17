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Условный пожар: сотрудники МЧС потушили «Орел-Отель»
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Условный пожар: сотрудники МЧС потушили «Орел-Отель» 

РИА 57 51 минуту назад
Фото: РИА 57
В областном центре региональное МЧС провело пожарно-тактическое учение в гостинице «Орел» гостиничного комплекса «Орел-Отель», сообщает пресс-служба ведомства.
В тренировке приняли участие сотрудники пожарно-спасательной части № 3 по охране Железнодорожного района города, поскольку данный объект находится в зоне выезда. По легенде учения, источник возгорания находился в подвале отеля. Первым на место происшествия прибыл дежурный караул.
Звенья газодымозащитников провели разведку на наличие людей и установление очага возгорания. После этого не тушение были поданы стволы. Затем, изучив оперативно-тактическую характеристику объекта, особенности конструкции здания, режим работы персонала, организацию связи и электроснабжения, огнеборцы подвели итоги тренировки и правильность действий сотрудников.
В пресс-службе отметили, что занятия по решению пожарно-тактических задач являются основной формой обучения личного состава подразделений противопожарной службы по ведению боевых действий на конкретных объектах.
Сообщение Условный пожар: сотрудники МЧС потушили «Орел-Отель» появились сначала на РИА 57.
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