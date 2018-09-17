Маневры эпического масштаба: как прошли учения «Восток-2018»

Для участия в маневрах было задействовано около трехсот тысяч военнослужащих, десятки тысяч единиц бронетехники, тысячи самолетов, вертолетов и дронов, десятки боевых кораблей и судов обеспечения.

России идет масштабная переброска войск. Военнослужащие с техникой возвращаются по местам дислокации после завершения крупнейших за последние тридцать семь лет учений «Восток-2018». Домой отправляются сухопутные части и корабли, авиация вылетела на аэродромы базирования. Войска возвращаются с восемнадцати полигонов и из акваторий четырех морей. «Восток-2018» поставил множество рекордов в истории армии современной России.

Для участия в маневрах было задействовано около трехсот тысяч военнослужащих, десятки тысяч единиц бронетехники, тысячи самолетов, вертолетов и дронов, десятки боевых кораблей и судов обеспечения. Расстояние между крайней восточной и крайней западной точкой проведения учений превысило четыре тысячи километров.

Отряд боевых кораблей Северного флота совершил сложный переход сквозь лед из Баренцева моря в Чукотское. На Чукотке корабли высадили морской десант — впервые в истории региона. Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» провел стрельбы, поразив «Базальтом» цели на расстоянии 480 километров.

Маневры «Восток-2018» впервые были проведены на двусторонней основе. Друг другу противостояли две группировки, с одной стороны войска Центрального военного округа и Северного флота, с другой — соединения и части Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

Также впервые итоги боевой подготовки за год всех родов войск в рамках маневров оценивались с привлечением вооруженных сил соседних государств. На полигоне Цугол была задействована мотопехота вооруженных сил Монголии и более трех тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.