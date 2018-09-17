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Маневры эпического масштаба: как прошли учения «Восток-2018»
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Маневры эпического масштаба: как прошли учения «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для участия в маневрах было задействовано около трехсот тысяч военнослужащих, десятки тысяч единиц бронетехники, тысячи самолетов, вертолетов и дронов, десятки боевых кораблей и судов обеспечения.
В России идет масштабная переброска войск. Военнослужащие с техникой возвращаются по местам дислокации после завершения крупнейших за последние тридцать семь лет учений «Восток-2018». Домой отправляются сухопутные части и корабли, авиация вылетела на аэродромы базирования. Войска возвращаются с восемнадцати полигонов и из акваторий четырех морей. «Восток-2018» поставил множество рекордов в истории армии современной России.
Для участия в маневрах было задействовано около трехсот тысяч военнослужащих, десятки тысяч единиц бронетехники, тысячи самолетов, вертолетов и дронов, десятки боевых кораблей и судов обеспечения. Расстояние между крайней восточной и крайней западной точкой проведения учений превысило четыре тысячи километров.
Отряд боевых кораблей Северного флота совершил сложный переход сквозь лед из Баренцева моря в Чукотское. На Чукотке корабли высадили морской десант — впервые в истории региона. Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» провел стрельбы, поразив «Базальтом» цели на расстоянии 480 километров.
Маневры «Восток-2018» впервые были проведены на двусторонней основе. Друг другу противостояли две группировки, с одной стороны войска Центрального военного округа и Северного флота, с другой — соединения и части Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.
Также впервые итоги боевой подготовки за год всех родов войск в рамках маневров оценивались с привлечением вооруженных сил соседних государств. На полигоне Цугол была задействована мотопехота вооруженных сил Монголии и более трех тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.
За происходящим на полигоне наблюдали верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. В этом эпизоде участвовали более 25 тысяч военных, пять тысяч единиц техники, более сотни единиц авиации, а также применена новая тактика действия десантных подразделений.
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