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В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет военно-морские учения
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В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет военно-морские учения 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом 17 сентября рассказал изданию «Интерфакс-Украина» командующий ВМС морской капитан Юри Саска.
«Таких учебных сборов в военно-морском флоте еще не проводили за последние 25 лет. Сборы начались с формирования частей, затем последуют подготовка срочников по специальностям», — отметил он.
В маневрах, которые пройдут до 27 сентября, примут участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих и представителей военизированной добровольческой организации «Кайтселиит». К маневрам также привлечены представители департамента полиции и пограничной охраны, водного департамента и государственной канцелярии.
Большая часть учений пройдет в Минной гавани.
Резервисты будут отрабатывать действия с оружием, оказание первой медицинской помощи, компьютерное дело, охрану порта, разминирование, принципы управления подразделениями.
Ранее учения проводили отдельно по морским специальностям: для морских саперов, связистов, береговых подразделений, командиров подразделений резервистов.
Отметим, что маневры военных частей НАТО уже давно проводятся у северо-западных границ РФ. Так, учения Saber Strike проводятся ежегодно с 2010 года в Прибалтике и Польше, организует их штаб сухопутных войск США в Европе. В ходе маневров отрабатывается переброска войск США, Германии и других стран в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Это предполагает и переоборудование портов и аэродромов, дорожной и железнодорожной инфраструктуры, доставку грузов и переброску войск и техники.
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