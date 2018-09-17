В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет военно-морские учения

Об этом 17 сентября рассказал изданию «Интерфакс-Украина» командующий ВМС морской капитан Юри Саска.

«Таких учебных сборов в военно-морском флоте еще не проводили за последние 25 лет. Сборы начались с формирования частей, затем последуют подготовка срочников по специальностям», — отметил он.

В маневрах, которые пройдут до 27 сентября, примут участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих и представителей военизированной добровольческой организации «Кайтселиит». К маневрам также привлечены представители департамента полиции и пограничной охраны, водного департамента и государственной канцелярии.

Большая часть учений пройдет в Минной гавани.

Резервисты будут отрабатывать действия с оружием, оказание первой медицинской помощи, компьютерное дело, охрану порта, разминирование, принципы управления подразделениями.

Ранее учения проводили отдельно по морским специальностям: для морских саперов, связистов, береговых подразделений, командиров подразделений резервистов.