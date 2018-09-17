Крейсер «Адмирал Кузнецов» завели в плавучий док для ремонта

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» завели в большой плавучий док ПД-50 для ремонтных работ. Их будут проводить в жилом районе Мурманска — Росляково.

Об этом сообщил ресурс bmpd. На операцию ушло три дня. 14 сентября корабль начали отводить от причала 35 судоремонтного завода в Мурманске. В Росляково к плавучему доку «Адмирал Кузнецов» вели буксиры. С помощью специальных устройств его закрепили. После из дока откачают воду и проконтролируют надежность крепления корабля. А вообще в Росляково проверят линии валов авианосца.

На авианосце поменяют все восемь паровых котлов главной энергетической установки. Здесь появится новое оборудование и вооружение, в том числе и зенитная ракетная система большой дальности «Полимент-Редут». До модернизации на корабле стояли лишь комплексы ПВО «Кинжал» и «Кортик».

Как ранее заявлял глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов , после модернизации крейсер прослужит еще двадцать лет. Предполагается, что в строй он вернется в середине 2021 года.

"Адмирал Кузнецов" — единственный тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России. Приписан к Северному флоту. Экипаж — 1980 человек. На борту может нести полсотни самолетов и вертолетов.