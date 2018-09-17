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Крейсер «Адмирал Кузнецов» завели в плавучий док для ремонта
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Крейсер «Адмирал Кузнецов» завели в плавучий док для ремонта 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» завели в большой плавучий док ПД-50 для ремонтных работ. Их будут проводить в жилом районе Мурманска — Росляково.
Об этом сообщил ресурс bmpd. На операцию ушло три дня. 14 сентября корабль начали отводить от причала 35 судоремонтного завода в Мурманске. В Росляково к плавучему доку «Адмирал Кузнецов» вели буксиры. С помощью специальных устройств его закрепили. После из дока откачают воду и проконтролируют надежность крепления корабля. А вообще в Росляково проверят линии валов авианосца.
Министерство обороны России подписало контракт с Объединенной судостроительной корпорацией в апреле 2018 года на проведение среднего ремонта и модернизации корабля. Проводить ее будут на 35 судостроительном заводе в Мурманске.
На авианосце поменяют все восемь паровых котлов главной энергетической установки. Здесь появится новое оборудование и вооружение, в том числе и зенитная ракетная система большой дальности «Полимент-Редут». До модернизации на корабле стояли лишь комплексы ПВО «Кинжал» и «Кортик».
Как ранее заявлял глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, после модернизации крейсер прослужит еще двадцать лет. Предполагается, что в строй он вернется в середине 2021 года.
"Адмирал Кузнецов" — единственный тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России. Приписан к Северному флоту. Экипаж — 1980 человек. На борту может нести полсотни самолетов и вертолетов.
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