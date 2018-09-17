Haqqin (Азербайджан): Азербайджан начал широкомасштабные учения 

ИноСМИ: последние новости

Aftenposten (Норвегия): Путин и Си, довольные, чокались водкой. Но есть ли у нас основания опасаться нового альянса между Китаем и Россией?

Business Insider (США): Россия может говорить «честную ложь» о своих «беспрецедентных» военных играх с Китаем — и это будет не в первый раз