Haqqin (Азербайджан): Азербайджан начал широкомасштабные учения 

Согласно плану проведения широкомасштабных учений в Азербайджане, управление поднятыми по тревоге войсками и их передвижение осуществляется скрытно и оперативно в соответствии с высоким требованием по их организации, сообщает Haqqin.
Согласно утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в стране начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений Азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны.
К учениям привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.