5 новых и опасных авианосцев мира

Самые первые авианосцы в истории значительно отличались от тех махин, что повелевают океанами в наше время. То были сравнительно небольшие корабли, несущие по несколько гидросамолётов: ни взлетных палуб, ни катапульт, ни ядерных реакторов. С момента спуска на воду первых судов этого типа изменилось все. Сегодня авианосцы стали одним из самых важных инструментов геополитического влияния. В настоящее время в эксплуатации насчитывается всего 20 авианосцев — всего 9 стран имеют в своем распоряжении эти корабли. Вот пятерка самых мощных и самых опасных из новых авианосцев мира. Шарль де Голль

Флагман французского ВМФ эксперты признают самым боеспособным авианесущим кораблем. Вообще-то, по сравнению с американскими гигантами «Шарль де Голль» выглядит крохой — его длина всего 261 метр, а высота 75. В состав авиакрыла входят 40 самолетов. INS Vikrant

Легкий авианосец Vikrant уже в этом году будет официально принят на вооружение и станет флагманом западной группы ВМФ Индии. Корабль примет на борт два десятка МиГ 29К и несколько вертолетов, в том числе и индийского производства. Type 001A

«Тип 001A» — это второй авианосец КНР и первый построенный Китаем в принципе. Его спустили на воду в апреле 2017 года, но на вооружение судно поступит только в 2020 году, когда пройдет все ходовые испытания. По большому счету, конструкция авианосца в значительной мере заимствует конструкцию старого советского авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль имеет длину 300 метров, может перевозить около 40 самолетов и предназначен для усиления влияния КНР в Южно-Китайском море. HMS Queen Elizabeth

Введенный в эксплуатацию в 2017 году, HMS Queen Elizabeth является новейшим авианосцем Королевского флота. Он значительно отличается от всех прочих авианосцев мира — тут полностью отсутствуют катапульты и тормозные троссы, поскольку авиакрыло корабля будет состоять из самолетов укороченного взлета и вертикальной посадки. Это истребители-бомбардировщики F-35B Lightning II и вертолёты Merlin. USS Gerald R. Ford