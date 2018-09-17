Ещё
Каспийскую флотилию ВМФ России подняли по тревоге в рамках проверки боеготовности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Каспийскую флотилию ВМФ России подняли по тревоге в рамках проверки боеготовности 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вся Каспийская флотилия поднята по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
"В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии Южного военного округа в рамках проверки боевой готовности по приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова объявлена учебная тревога.
В проверке боевой готовности задействовано 100% личного состава Каспийской флотилии", — сказали в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Фрегат ЧФ зашел на остров Порос в честь 190-летия дипотношений России и Греции Около 20 воздушных судов примут участие в параде в честь 75-летия Брянщины от гитлеровцев Шойгу заявил, что его опередили с пожертвованием на главный храм ВС РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец погиб в страшном ДТП14
России пригрозили коллективным отпором в НАТО501
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась209
«Кровь стынет в жилах»: «Ураган» ужаснул британцев141
В России могут ввести «сухой закон»292
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение