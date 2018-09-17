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Японская подлодка участвует в манёврах у берегов Вьетнама
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Японская подлодка участвует в манёврах у берегов Вьетнама 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Подводная лодка морских сил самообороны Японии «Куросио» прибыла к вьетнамской базе Камрань. Она впервые будет участвовать в учениях в Южно-Китайском море.
Неатомная подлодка пробудет у берегов Вьетнама до 21 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе японского военного ведомства, сообщает РИА Новости.
На борту «Куросио» находится 80 человек экипажа. Сопровождают субмарину три эскадренных вертолётоносца типа «Идзумо».
Первый в истории случай, когда Япония направила подлодку для участия в учениях в Южно-Китайском море, объясняется растущим военным потенциалом Китая. В опубликованной «Белой книге» по обороне за 2018 год минобороны Японии заявило, что Пекин значительно расширяет зону проведения операций вооружённых сил, в частности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море.
Китай долгие годы ведёт споры с соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону о территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружены значительные запасы углеводородов.
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