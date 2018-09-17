Японская подлодка участвует в манёврах у берегов Вьетнама

Подводная лодка морских сил самообороны Японии «Куросио» прибыла к вьетнамской базе Камрань. Она впервые будет участвовать в учениях в Южно-Китайском море.

На борту «Куросио» находится 80 человек экипажа. Сопровождают субмарину три эскадренных вертолётоносца типа «Идзумо».

Первый в истории случай, когда Япония направила подлодку для участия в учениях в Южно-Китайском море, объясняется растущим военным потенциалом Китая. В опубликованной «Белой книге» по обороне за 2018 год минобороны Японии заявило, что Пекин значительно расширяет зону проведения операций вооружённых сил, в частности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море.

Китай долгие годы ведёт споры с соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону о территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружены значительные запасы углеводородов.