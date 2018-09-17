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На российской военной базе в Армении объявили проверку боеготовности
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На российской военной базе в Армении объявили проверку боеготовности 

РИА Новости + ещё 1 52 минуты назад
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Военнослужащие российской базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении подняты по учебной тревоге для проверки боеготовности, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"По приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова российская база ЮВО, дислоцированная в Армении, поднята по учебной тревоге с целью проверки боевой готовности", — заявил он.
По данным пресс-службы, к проверке привлечены все соединения и воинские части российской военной базы. Астафьев рассказал, что командованию военной базы предстоит отработать на практике задачи организации управления войсками с подвижных пунктов управления. «Комплексной комиссией штаба ЮВО будут оценены способности выполнения задач разведывательно-ударной деятельности, а также обеспечения защиты и маскировки подвижных пунктов управления», — отметил он.
Начальник пресс-службы добавил, что личный состав соединений совершит марши комбинированными способами на общевойсковые полигоны Алагяз и Камхуд. Он уточнил, что подразделения отработают вопросы всестороннего обеспечения на марше.
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