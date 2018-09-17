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На Каспийской флотилии началась проверка боевой готовности
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На Каспийской флотилии началась проверка боевой готовности 

Российская Газета + ещё 11 1 час назад
Фото: Российская Газета
В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии объявлена учебная тревога. Масштабные учения проводятся по приказу командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.
"В проверке боевой готовности задействовано сто процентов личного состава Каспийской флотилии", — говорится в сообщении военного ведомства.
Отметим, что в состав флотилии входит около 30 боевых кораблей, судов обеспечения и ракетных катеров. Главную ударную силу соединения представляют фрегаты типа «Гепард» и корветы проекта «Буян-М». Они вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК», способными поражать морские и сухопутные цели на расстоянии до 2000 километров.
Отметим, что недавно корабли Каспийской флотилии, авиации и ПВО отработали в открытом море новый тактический прием «Стена» по противодействию низколетящим воздушным целям. Главным ее компонентом являются загоризонтные РЛС станции «Подсолнух-Э». Ее радары способны обнаруживать самолеты на дальности 200-500 километров на высоте от пяти метров. Таким образом радары станции могут засекать низколетящие крылатые ракеты и наводить на них российские комплексы наземных дивизионов ПВО и кораблей Каспийской флотилии.
Справка «РГ»
Крылатые ракеты «Калибр» могут летать на сверхзвуковых скоростях на высоте от 50 до 150 метров. Дальность стрельбы «Калибром» составляет две тысячи километров. Ракетные комплексы «Калибр-НК» доказали свою эффективность в процессе проведения антитеррористической операции в Сирии. 7 октября 2015 года корабли «Дагестан», «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич» применили против террористов крылатые ракеты «Калибр-НК» из акватории Каспийского моря. Было произведено 26 пусков по 11 целям, которые были уничтожены.
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