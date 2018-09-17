Фото: в Новосибирск привезли штурмовик Ил-2, найденный на дне озера под Мурманском

17 сентября 2018 года в Новосибирский государственный технический университет прибудет штурмовик Ил-2, поднятый со дна озера Кулонга в Мурманской области 22 августа этого года.

«Заниматься восстановлением самолета на базе НГТУ будет фирма «Авиареставрация» под руководством доктора технических наук, профессора Кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимира Бернса. Предполагается, что самолет будет восстановлен до летного состояния», — рассказали в пресс-службе НГТУ.

Привезённый самолёт — это штурмовик командира 3-й эскадрильи 46 Штурмового авиаполка Северного флота капитана Александр Каличева. Он был подбит зенитным огнем 22 августа 1943 при штурмовке вражеского аэродрома Луостари в Мурманской области. Несмотря на повреждения двигателя, летчик продолжил штурмовку, а затем смог вернуться на свою территорию и посадить самолет на поверхность озера. Благодаря мягкой посадке и илистым отложениям на дне озера самолет, предположительно, находится в хорошем состоянии.

Летчик Александр Каличев покинул самолет, который затонул на глубине 18 метров. За проявленный героизм при штурмовке аэродрома Луотсари пилот был награжден орденом Красного знамени. Каличев прошел всю войну и уволился из армии в звании подполковника в 1955 году.

22 августа этого года штурмовик со дна подняли сотрудники фонда «Крылатая память Победы», который занимается поиском и восстановлением самолетов, сбитых во время Великой Отечественной войны.

После реставрации самолет будет принимать участие в авиашоу и авиасалонах по всему миру.

Ранее фирме «Авиареставрация» уже удалось восстановить до летного состояния два сбитых Ил-2 времен войны.

Два других летающих штурмовика Ил-2, восстановленные «Авиареставрацией» и специалистами НГТУ — двухместные, относящиеся к более поздним модификациям, отметили в пресс-службе университета.