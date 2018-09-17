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Огненный десант: Балтфлот отбил захваченное «врагом» побережье под Калининградом
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Огненный десант: Балтфлот отбил захваченное «врагом» побережье под Калининградом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Эпизод состоялся на полигоне «Хмелевка». Штурм захваченного «врагом» побережья начался с массированного авиационного удара.
Под Калининградом прошли масштабные тактические учения с участием Балтийского флота. Военнослужащие отработали сложную комплексную задачу — отбили побережье, занятое условным противником.
Эпизод состоялся на полигоне «Хмелевка». Штурм захваченного «врагом» побережья начался с массированного авиационного удара. После воздушной атаки на берег десантировали штурмовую группу саперов, которая оперативно расчистила локацию от мин.
Далее к точке сражения подошли большие десантные корабли. В бой вступили основные машины морских пехотинцев — БТР-82А. В ходе штурма поработали и военные медики, им предстояло эвакуировать раненых с поля боя.
В учениях приняли участие около тысячи военнослужащих. Кроме того, в тренировке были задействованы три десятки кораблей, около тридцати летательных аппаратов и пятьдесят единиц бронетехники.
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