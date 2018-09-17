Огненный десант: Балтфлот отбил захваченное «врагом» побережье под Калининградом

Эпизод состоялся на полигоне «Хмелевка». Штурм захваченного «врагом» побережья начался с массированного авиационного удара.

Под Калининградом прошли масштабные тактические учения с участием Балтийского флота. Военнослужащие отработали сложную комплексную задачу — отбили побережье, занятое условным противником.

Эпизод состоялся на полигоне «Хмелевка». Штурм захваченного «врагом» побережья начался с массированного авиационного удара. После воздушной атаки на берег десантировали штурмовую группу саперов, которая оперативно расчистила локацию от мин.

Далее к точке сражения подошли большие десантные корабли. В бой вступили основные машины морских пехотинцев — БТР-82А. В ходе штурма поработали и военные медики, им предстояло эвакуировать раненых с поля боя.

В учениях приняли участие около тысячи военнослужащих. Кроме того, в тренировке были задействованы три десятки кораблей, около тридцати летательных аппаратов и пятьдесят единиц бронетехники.