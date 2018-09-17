Самый большой военный корабль в Черном море: история в деталях

Новороссийск я попал в конце августа этого года первый раз в жизни. Мне казалось, это достаточно большой город, а по факту Новороссийск чуть больше моего Старого Оскола.

А еще моим большим удивлением было то, что там на набережной пришвартован самый большой военный корабль в Черном море. Не верите?

Вот смотрите…

Ниже ролик посвященный истории крейсера и экскурсии, на которой я присутствовал.

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Крейсер « Михаил Кутузов » стал двенадцатым кораблём проекта 68-бис. Заложен он был в феврале 1951 года на Николаевском судостроительном заводе и спущен на воду 9 августа 1954 года. После прохождения ряда испытаний корабль был введён в состав Черноморского флота.

Зоной его ответственности стали Средиземное и Чёрное море, а также центральная Атлантика, где «Михаил Кутузов» нёс службу вплоть до вывода из боевого состава в 1998 году. К этому моменту корабль прошёл 211 900 миль.

«Михаил Кутузов», будучи весьма красивым и представительным кораблем, сделал себе, помимо военной, еще и политическую карьеру и стал местом встреч на самом высоком уровне. Его гостями в разные годы были президент Индонезии Сукарно, глава Египта Абдель Насер , король Эфиопии Хайле Селассие I, шах Ирана с супругой и другие сильные мира сего.

Официально «Михаил Кутузов» участвовал в двух вооружённых конфликтах в ходе Арабо-израильской войны, в 1967 и 1973 годах. Оба раза он находился в порту Александрия в качестве командного пункта главного военного советника СССР в Египте. Прямого участия в боевых действиях крейсер не принимал, но сам факт его нахождения в Александрии был гарантом мира.

В 1994 году ветераны крейсера выступили с инициативой сохранить единственный и последний в ВМФ России артиллерийский крейсер как центр военно-исторической, патриотической и экскурсионной работы. ЮНЕСКО занесло крейсер в свой каталог как представляющий историческую ценность.

5 августа 2000 года была открыта экспозиция крейсера-музея «Михаил Кутузов».

Читал такую информацию о том, что над кораблем-музеем последнее время что-то сгущается. То ли тучи, то ли свет в конце тоннеля.

Идея заключается в том, что крейсер обязан вернуться в Севастополь , откуда его увели в 2001 году, когда истекал срок аренды нашей базы. Были серьезные опасения, что корабль пойдет под разделку на металл. Так, собственно, «Кутузов» и оказался в Новороссийске. И уже там стал музеем.

Довольно большая инициативная группа, в которую входят такие известные люди, как адмиралы В. Н. Чернавин, И. В. Касатонов, контр-адмирал Е. А. Кобцев, контр-адмирал А. И. Аладкин, адмирал В. А. Кравченко, вице-адмирал В. Д. Рязанцев, контр-адмирал А. П. Гринкевич, контр-адмирал В. Урывский, вице-адмирал Р. А. Голосов, ратует за возвращение крейсера обратно в Севастополь.

Мотивация проста: крейсер обязан вернуться обратно в город-герой Севастополь, чтобы стать там частью исторического наследия. Но пока что крейсер в Новороссийске и давайте продолжим про него.

Вообще, как я уже говорил, Новороссийск представляется очень большим городом, а на самом деле это не так. А еще в Новороссийске самый больной южный порт в России. а вот так взглядом посмотришь — и вроде небольшой. Это кажется так, потому что бухта изогнута и порт находится по длине всей бухты. При посещении набережной обозреваешь только финальную часть залива и не ощущаешь огромности порта.

Так вот, к чему это я веду. Как написано в названии поста — это крейсер самый большой военный корабль в Черном море. Как это так, спросите вы. Ну давайте смотреть.

Вот например Крейсер «Москва» — действующий флагман черноморского флота имеет длину целых 186 метров. А вот основные характеристики крейсера «Кутузов», который сейчас музей:

Да и вообще, тяжелый атомный ракетный крейсер «Пeтр Великий», который является самым большим в мире неавианесущим ударным кораблем (флагман Северного флота) имеет длину 251 метр. Так что « Михаил Кузнецов » действительно и сейчас по праву является самым большим военным кораблем в Черном море.

Давайте пройдем на корабль…

Сразу скажу — бросилось в глаза то, что корабль в достаточо плохом состоянии. Я не знаю, на балансе чего он находится, но музейщики жалуются, что денег катастрофически не хватает. Билет на экскурсию стоит 200 рублей и в туристический сезон поток там очень хороший.

На видео вы можете более подробно посмотреть, насколько плох уже корабль.

Очень мало показвывают и рассказывают про боевое вооружение. Интересно было бы посетить боевую башню или хотя бы командирскую рубку управления кораблем.

Ну давайте подробнее про сам корабль.

Корпус

Корабль имел две мачты, две дымовые трубы, четыре трехорудийные башни артиллерии главного калибра. В средней части крейсера смонтированы два блока надстроек. На носовой надстройке разместились: боевая рубка, носовой КДП для управления огнем артиллерии ГК, две батареи мелкокалиберной зенитной артиллерии. На кормовой надстройке установили две кормовые батареи МЗА и второй КДП главного калибра. Шесть спаренных 100-мм универсальных палубно-башенных артиллерийских установок установлены на полубаке, по три на каждый борт.

Крейсер имел цельносварной корпус и двойное дно. Для изготовления конструкций использовалась низколегированная сталь повышенной прочности. Для обеспечения непотопляемости корпус делился 22-я главными поперечными водонепроницаемыми переборками на 23 автономных отсека.

Бронирование

Для защиты жизненно важных частей корабля предусматривалось общее и местное бронирование: противоснарядное, противоосколочное и противопульное. В конструкциях использовалась главным образом гомогенная броня. Основная масса брони приходилась на цитадель, состоящую из бортового пояса и траверзов, накрытых защитной палубой. Вес бронезащиты корпуса около 3000 тонн.

Согласно расчетам, предусматривалось, что бронирование должно обеспечивать в боевых условиях защиту жизненно важных центров корабля от поражающего воздействия 152-мм и 203-мм бронебойных снарядов.

Примененная на корабле конструктивная подводная защита от воздействия торпедного и минного оружия противника исчерпывалась только двойным дном. Система бортовых отсеков и продольных переборок лишь ограничивала затопленные объемы внутри корпуса, но не могла локализовать воздействие взрыва боевой части торпеды.

Энергетическая установка и ходовые качества

Главная энергетическая установка крейсера состояла из 6 вертикальных паровых котлов треугольного типа КВ-68 и 2 турбозубчатых агрегатов ТВ-7 с соответствующими вспомогательными механизмами и арматурой.

С целью повышения живучести, машинные и котельные отделения располагались эшелонированно. Для повышения стойкости к воздействию ударных нагрузок и сотрясений, корпуса турбин и вспомогательных механизмов изготавливались из стали, с обязательной амортизацией механизмов.

Два четырехлопастных латунных гребных винта, приводились во вращение двумя турбозубчатыми агрегатами. Турбина носового моторного отделения работала на правый валопровод, кормового — на левый.

Вот такой ключик увидел на паубе:

Отопление и бытовые нужды личного состава обеспечивали два вспомогательных котла типа КВС-68-бис. С учетом увеличения числа потребителей электроэнергии установлены пять турбогенераторов мощностью по 300 кВт и четыре дизель-генератора, по 300 кВт каждый.

Запас топлива размещался в цистернах (1590 тонн), расположенных в двойном дне, и в бортовых цистернах (1830 тонн). При необходимости имелась возможность принять дополнительно до 200 тонн топлива в кормовые дифферентные цистерны и еще 300 тонн — в нефтеперегрузочные и расходные цистерны. Общий запас смазочного масла составлял 90 тонн, дизельного топлива для дизель-генераторов — 80 тонн, питательной воды для котлов — 317 тонн. Вес ГЭУ составил — 1911 тонн.

Экипаж

Экипаж крейсера насчитывал 1057 офицеров, мичманов, старшин и матросов. Командир корабля размещался в салоне (кабинет, спальня, ванная, столовая). Старший помощник командира корабля, командиры боевых частей, начальники служб, заместитель командира корабля по политической части, парторг, пропагандист, секретарь комитета комсомола, командиры дивизионов БЧ-2, БЧ-5, главный боцман и представитель Особого отдела — в отдельных одноместных каютах (всего 30 шт.), расположенных на 2-й палубе. Остальные офицеры жили в двухместных каютах на 3-й (броневой) палубе корабля. Там же в четырехместных каютах размещались мичманы. Для матросов и старшин срочной службы предназначались 50 кубриков различной вместимости.

Офицеры принимали пищу в кают-компании, для командирского состава имелся отдельный камбуз. Мичманы и сверхсрочники питались в отдельной кают-компании в две смены. Матросы и старшины срочной службы ели прямо в кубриках, где имелись съемные столы и шкафчики для посуды. На корабле была оборудована баня для личного состава срочной службы, а также отдельные душевые для офицеров. Для обеспечения бытовых нужд личного состава корабль оснащался прачечной и паровой гладилкой.

Офицеры и мичманы для проведения культурно-массовых мероприятий собирались в кают-компании офицеров. В ней имелся салон с бильярдом и столиками. Для проведения культурно-массовых мероприятий личного состава срочной службы был специально оборудован клуб.

Вооружение

Главный калибр

Двенадцать 152-мм орудий Б-38 в 4-х трехорудийных башнях МК-5-бис, располагались двумя группами — по две башни в носу и корме.

Установки располагали собственным радиолокационным дальномером «Штаг-Б» (2-я и 3-я башни) и оптическим прицелом АМО-3. Башни могли управляться как изнутри (местное управление), так и дистанционно — из центрального артиллерийского поста посредством системы дистанционного управления Д-2. Дальность обнаружения надводной цели составляла 120 кбт, дальность точного сопровождения — 100 кбт.

Для управления огнем ГК служила система ПУС «Молния АЦ-68-бис».

Управлял огнем командир группы управления артиллерийским огнем дивизиона главного калибра. Он находился на своем командном пункте — в центральном артиллерийском посту.

Универсальная артиллерия

Артустановка СМ-5−1 Защиту корабля от легких сил вероятного противника обеспечивали двенадцать 100-мм универсальных орудий, смонтированных в двухорудийных стабилизированных установках СМ-5−1. Боекомплект включал фугасные, осколочно-фугасные, зенитные и осветительные снаряды (патроны), а также снаряды пассивных радио-локационных помех.

Управление стрельбой обеспечивалось системой ПУС «Зенит-68-бисА» и универсальным преобразователем координат с APЛC «Якорь». РЛС «Якорь» предназначалась для управления стрельбой орудий универсального калибра. Станция имела устройство автоматического сопровождения целей по трем координатам. Дальность обнаружения воздушных целей составила до 30−160 кбт, надводных — до 150−180 кбт.

Единственно я не понял, для чего расчет на башню (на установку) тут составлял 19 человек! Зачем там 19 человек? Каки у них были обязанности?

Зенитная артиллерия

ПВО корабля в ближней зоне обеспечивали 32 37-мм автомата 70-К, в спаренных артустановках В-11. Артсистему В-11М приняли на вооружение в 1946 г. Орудия монтировались в общей люльке и имели водяное охлаждение. Питание — обойменное, ручное. Наведение в обеих плоскостях ручное. Для защиты расчета от огня бортового оружия самолетов АУ снабдили 10-мм щитом, охватывающим орудийную платформу. Максимальная дальность стрельбы по горизонту составляла 8400 м, по воздушным целям — 4000 м. В состав боекомплекта входили осколочно-трассирующие и бронебойно-трассирующие унитарные патроны.

Проектирование 30-мм спаренной автоматической установки КЛ-302 было начато в 1956 г. Установка КЛ-302 с ПУС «Рысь» была принята на вооружение в 1962 году под названием АК-230.

Для стрельбы из автомата используются боеприпасы с электрокапсюльной втулкой, которая срабатывает при прохождении в цепи стрельбы тока 0,24 — 0,65 А. Питание автомата ленточное.

Режимы работы автомата: стрельба ведется очередями до 100 выстрелов непрерывного огня на ствол, после чего ствол охлаждается в течение 15−20 минут с включенной системой наружного охлаждения. В исключительных случаях допускается стрельба до израсходования всего боекомплекта (500 патронов) с перерывами между каждыми 100 выстрелами 15−20 сек. В таком случае обеспечивается безостановочность стрельбы, но происходит полный износ канала ствола.

Боекомплект АК-230 входит: осколочно-фугасно-зажигательный снаряд ОФ-83; фугасный снаряд Ф-83; бронебойно-трассирующий снаряд Бр-83.

Минно-торпедное вооружение

Торпедное вооружение крейсера состояло из двух пятитрубных 533-мм аппаратов ПТА-53−68-бис с системой ПУТС «Сталинград-2Т-68-бис».

Обеспечивались три режима наведения ТА на цель: автоматическая, полуавтоматическая (центральная наводка) и аппаратная. Данные о надводных целях поступали от специальной торпедной РЛС «Заря». Дальность обнаружения надводной цели — 320 кбт (линкор) или 110 кбт (тральщик), дальность наблюдения всплесков от артиллерийских снарядов — 25−110 кбт.

Боевые расчеты ТА могли выпустить по противнику, находящемуся с любого борта, от 1 до 5 торпед последовательно или залпом. Применяемые торпеды СЭТ-53, СЭТ-65, 53−65К. Первоначально выталкивание торпеды осуществлялось пороховым зарядом, впоследствии появились пневматические модификации.

Крейсер имел оборудование для постановки мин заграждения.

А кто знает, что вот это за штуковина?

Спустимся в кают-кампанию.

Командиры

C 12 декабря 1954 г. — капитан 2 ранга М. З. Любичев.

C 8 октября 1955 г. — капитан 2 ранга Г. Е. Голота.

С 27 сентября 1958 г. — капитан 2 ранга

С. М. Федоров. C 4 сентября 1961 г. — капитан 2 ранга В. М. Леоненков.

C 12 августа 1966 г. — капитан 2 ранга Н. К. Федоров.

C 24 октября 1969 г. — капитан 2 ранга К. И. Жилин.

С 19 февраля 1971 г. — капитан 2 ранга А. А. Гусев.

C 28 сентября 1973 г. — капитан 2 ранга В. В. Распутин.

С 18 декабря 1976 г. — капитан 2 ранга А. А. Гармашов.

C 15 октября 1979 г. — капитан 2 ранга Н. И. Малинка.

C 22 июня 1985 г. — капитан 2 ранга Ю. Н. Рябенький.

Интересно, что по уставу, матросы и моряки могли заниматься какими то служебными обязанностями на корабле до 30 суток не поднимаясь на палубу. Это же целый городок, где проживает 1200 человек.

Камбуз или кхня по нашему.

по обозначениям ничего не понятно

Все же очень интересно наблюдать и прохаживаться около вот таких огромных орудий. Это не «Аврора». Но вот жаль, что в башню нет возможности попасть.

А уж антен тут вообще не меряно!

Вообще корабль очень гармонично смотрится на набережной. Мне кажется раньше было пустовато без него.

Он уже стал непосредственным участником прогулочной жизни для жителей и гостей города.

А вот это не знаю что за корабль стоял.

23−25 августа 2001 года был переведен в Новороссийск. 25 августа 2001 года крейсер вошел в состав Новороссийской военно-морской базы. Местом стоянки корабля стал причал № 33 Новороссийского морского торгового порта (Морской вокзал).

Крейсер впервые открыт для посетителей в качестве корабля-музея в День ВМФ 28 июля 2002 года.

1 октября 2012 года «Михаил Кутузов» вошел в состав Центрального военно-морского музея как филиал — корабль боевой славы «Михаил Кутузов» с местом дислокации в порту Новороссийск.

В 1962 г. на борту крейсера снимался художественный фильм «Увольнение на берег» с участием B. C. Высоцкого.

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