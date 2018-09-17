В России разработали радар для арктических беспилотников

МОСКВА , 17 сен — РИА Новости . Концерн РТИ разработал и успешно провел наземные испытания опытного образца бортового радиолокационного комплекса (БРЛК), который может применяться для ледовой разведки в Арктике, заявил РИА Новости гендиректор компании Максим Кузюк

"По результатам научно-исследовательских работ экспериментальный образец нашего БРЛК, который планируется устанавливать, в том числе, и на беспилотные летательные аппараты, продемонстрировал результаты, превосходящие характеристики ранее созданных радиолокационных систем бокового обзора. Он способен определять уровень сплоченности, тип и траекторию движения льдов, а также исследовать метеорологическую обстановку", — сказал он.

Кузюк пояснил, что актуальность данной разработки связана с тем, что сегодня в России нет серийных комплексов, способных вести оперативную разведку ледовых полей и мониторинг дрейфа айсбергов.

"По этой причине страдает эффективность поисково-спасательных операций, недостаточно полно обеспечивается выполнение геологоразведочных работ и снижается безопасность судоходства на арктических маршрутах", — добавил собеседник агентства.

По его словам, новый арктический радар способен оценивать толщину льда на пути движения судов, оказывать информационную поддержку спасательным операциям и проводить экологический мониторинг арктического шельфа.