«Кровь стынет в жилах». Российский «Ураган» напугал британские СМИ

Видеозапись работы российской РЗСО «Ураган» по условному противнику повергла в шоковое состояние журналистов из Великобритании . По их словам, кадры с полигона Цугол в Забайкалье настолько впечатляющи, что «кровь стынет в жилах». Так охарактеризовали увиденное в The Sun.

«Ураган», разработанный и впервые использованный еще Советской Армией в 1970-х годах, может поражать цели на расстоянии в 20 миль, пишет издание. Мощный двигатель в 260 лошадиных сил способен разгонять до 40 миль в час пусковую установку, вращающуюся на 240 градусов. «Ураган» может использовать различными типами боеприпасов, среди которых — ракеты, выбрасывающие до 312 противопехотных мин. Противник просто не в состоянии скрыться от такого огня. По словам британских военных экспертов, «Ураган» отличается высокой надежностью, простотой и легкостью в обслуживании.

Россия продемонстрировала это мощнейшее оружие во время учений, проводимых в период обострения напряженности с Западом, подчеркивается в материале. И это — всего лишь одно из видов грозного вооружения, демонстрирующихся на маневрах «Восток-2018» с участием 300 тысяч военнослужащих, тысячи самолетов и двух военно-морских флотов. Президент Путин в ходе учений встречался с российскими военными и пообещал укрепить армию оружием и оборудованием нового поколения. Он отметил при этом, что Россия является мирной страной, готовой к сотрудничеству с любым государством, заинтересованным в партнерстве.

Крупнейшие международные учения «Восток-2018» на Дальнем Востоке и в морских акваториях проводятся с 11 по 17 сентября. В них принимают участие военнослужащие Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, а также военные из Китая и Монголии. Президент Путин высоко оценил действия войск на маневрах.