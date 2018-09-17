Aftenposten (Норвегия): Путин и Си, довольные, чокались водкой.

Москва — Россия проводит совместно с китайцами крупнейшие учения после 1981 года. Но многие русские по-прежнему считают Китай большей угрозой, чем Запад.

Сцена во владивостокском порту — классический пример удачного российского PR-шоу специально для телеканалов.

Потом президенты отведали блины с русской икрой, сметаной и луком, после чего чокнулись водкой.

Пока президенты наслаждались, начались гигантские военные учения «Восток», в которых, по словам российских властей, участвует 300 тысяч солдат, 36 тысяч боевых машин, 1000 самолетов и 80 кораблей.

Китай участвует в учениях, направив 3 200 солдат и 30 самолетов, что делает маневры крупнейшими российско-китайскими военными учениями в истории.

Наблюдаем ли мы признаки нового российско-китайского альянса?

И западные, и российские обозреватели считают, что учения показывают, насколько тесно Россия сблизилась с Китаем вследствие конфликта с Западом.

За последние годы китайцы и русские вместе провели более 20 совместных учений, но никогда на таком уровне.

Учения проводятся одновременно с тем, как крупные российские силы приведены в состояние боеготовности на западе.

«Россия хочет показать свою мощь США и произвести впечатление сверхдержавы», — заявила эксперт по России Сара Пагунг (Sarah Pagung) из немецкого общества внешней политики (DGAP) в беседе с Deutsche Welle

Пока солдаты упражнялись, Путин и Си Цзиньпин пообещали, что в этом году товарооборот между Россией и Китаем вырастет более чем на 800 миллиардов крон (1 норвежская крона = 8,31 рубля, — прим. перев.).

Китай хочет научиться воевать у русских

В России учения привлекают к себе большое внимание, в Китае они освещаются более скромно.

«Для китайской армии это возможность перенять опыт русских, в частности, военную тактику и стратегию», — сказал китайский военный аналитик Сун Чжунпин в беседе с South China Morning Post.

Китайцы не воевали со времен войны с Вьетнамом, поэтому им очень хочется поучиться русскому опыту, приобретенному на Украине, в Грузии, Сирии и Чечне.

Есть ли основания опасаться гигантских учений «Восток»?

Некоторые западные и российские эксперты считают, что учения — отчасти шоу, чтобы напугать Запад:

1. Россия регулярно проводит масштабные военные учения «Запад» и «Восток», учения на востоке всегда крупнейшие. На востоке не действует Венское соглашение, которое определяет границы того, насколько крупными могут быть учения, и кроме того, обязывает русских приглашать западных наблюдателей.

2. «Не бойтесь российской армии», — написал эксперт по России Марк Галеотти в The Atlantic. Он характеризует учения как «военно-психологическую» операцию и «геополитическую игру» Кремля.

3. На управляемых Кремлем телеканалах генералы наперебой хвастаются тем, насколько учения «Восток» показывают, что Путин сделал Россию снова великой. Учения используют для того, чтобы убедить русских в том, что тратить примерно 1/3 бюджета на оборону и безопасность — стоит.

New Times. 4. Такие цифры, как 300.000 военнослужащих и 36 тысяч боевых машин, «абсурдные» и «совершенно немыслимые», заявил российский военный эксперт Александр Гольц

Количество россиян, которые хотят ввести для китайцев запрет на въезд (в Россию) за последние годы удвоилось: с 15 до 31%, по словам Левада-центра

«Мы — хорошие друзья, и дружба становится все теснее», — сказал Путин китайскому президенту после праздника с блинами.

Для сравнения: лишь 4% россиян говорят, что они могли бы вообразить, что у них есть друг-китаец.

Темные тучи на востоке привели Путина в мрачное состояние духа

В то время как западные СМИ наблюдали за учениями «Восток», мало кто обратил внимание на то, что произошло за несколько часов до «блинного шоу» Путина и Си Цзиньпина.

Когда Путин встретился со своими министрами, он, по словам российских СМИ, был в необычно плохом настроении.

На местных выборах в России путинская партия «Единая Россия» показала очень плохие результаты на востоке страны. И объясняется это не только непопулярной пенсионной реформой.

Путин использовал встречу во Владивостоке, чтобы задать министрам взбучку из-за того, почему меры Кремля не срабатывают на Дальнем Востоке.

Низкий уровень жизни, отсутствие инфраструктуры, коррупция и экономическая безнадежность приводят к тому, что русские по-прежнему бегут с Дальнего Востока.

«Мы должны что-то делать», — сказал один вспотевший министр, выразивший сожаление по поводу того, что два новых моста в Китай закрыты из-за бюрократических проволочек.

«Разумеется, мы должны что-то делать. Иначе станем посмешищем», — сказал Путин.

Опаснее ли Китай для России, чем Запад?

Хотя торговля с Китаем с 2014 года выросла, она по-прежнему в 2,5 раза меньше, чем торговля России с ЕС

Для китайцев товарооборот с США в шесть раз больше, чем с Россией.

«Существует серьезный риск того, что российский Дальний Восток будет заселяться и развиваться Китаем», считает газета Gazeta.ru. Газета характеризует это как «гораздо более серьезное явление» для России, нежели угроза со стороны Запада.