Умер конструктор ракетных комплексов Владимир Кузнецов

ТАСС , 17 сентября. В Туле умер главный конструктор по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет Конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова Владимир Кузнецов , сообщил ТАСС представитель предприятия.

"Владимир Маркович Кузнецов скончался 14 сентября. Прощание состоится в понедельник в большом зале Всехсвятского кафедрального собора в Туле ", — сказал представитель Конструкторского бюро.

Владимиру Кузнецову было 79 лет. Похороны пройдут 17 сентября на Почетной аллее Смоленского кладбища в Туле.