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Умер конструктор ракетных комплексов Владимир Кузнецов
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Умер конструктор ракетных комплексов Владимир Кузнецов 

ТАСС + ещё 1 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 17 сентября. В Туле умер главный конструктор по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет Конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова Владимир Кузнецов, сообщил ТАСС представитель предприятия.
"Владимир Маркович Кузнецов скончался 14 сентября. Прощание состоится в понедельник в большом зале Всехсвятского кафедрального собора в Туле ", — сказал представитель Конструкторского бюро.
Владимиру Кузнецову было 79 лет. Похороны пройдут 17 сентября на Почетной аллее Смоленского кладбища в Туле.
Конструкторское бюро было основано в 1927 году при Тульском оружейном заводе. Предприятие разрабатывает артиллерийские, противотанковые ракетные комплексы, комплексы ПВО, танковое, стрелково-пушечное, гранатометное вооружение.
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