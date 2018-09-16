Артисты ансамбля «Северное сияние» дали концерт для воинов-беломорцев

Артисты исполнили песни «Вы возьмите меня в море, моряки», «Мореманы», «Морской прощальный твист», «Матросские ночи» и «Я люблю тебя Россия » и другие популярные композиции.

Солисты эстрадного ансамбля Беломорской военно-морской базы «Северное сияние» старшина 2 статьи Клавдия Соснина и главный старшина Владимир Литовкин дали концерт для военнослужащих, одной из отдалённых воинских частей, выполняющих задачи боевого дежурства.

Артисты исполнили песни «Вы возьмите меня в море, моряки», «Мореманы», «Морской прощальный твист», «Матросские ночи» и «Я люблю тебя Россия» и другие популярные композиции.

— Главная наша задача — подарить минуты радости тем, кто ежедневно выполняет свой воинский долг, — призналась старшина 2 статьи Клавдия Соснина, — Артисты во все времена поддерживали армию и Военно-морской флот и старались поднимать боевой дух наших воинов.

По окончании концерта заместитель командира Беломорской военно-морской базы по работе с личным составом капитан 1 ранга Иван Ковган поблагодарил солистов за исполнительское мастерство, пожелал им творческих успехов и следующих встреч с моряками-беломорцами на концертных площадках.