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Минобороны РФ намерено проводить масштабные учения каждые 5 лет‍
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Минобороны РФ намерено проводить масштабные учения каждые 5 лет‍ 

Аргументы Недели 44 минуты назад
Фото: Аргументы Недели
Масштабные маневры войск будут проводиться в Российской Федерации каждые пять лет. Об этом сообщил в воскресенье, 16 сентября, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, государственная программа вооружения рассчитана на 10 лет, но мероприятия, демонстрирующие боеготовность армии, необходимо проводить чаще.
В интервью телеканалу «Россия 1» он заявил, что нужны промежуточные точки отсчета, чтобы «понимать и видеть, куда мы движемся, и все ли у нас здесь в порядке».
Напомним, на этой неделе в нашей стране прошли крупные стратегические маневры под названием «Восток-2018» с участием почти третьей части российской армии.
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