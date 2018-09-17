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Япония впервые направила подлодку на учения в Южно-Китайском море
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Япония впервые направила подлодку на учения в Южно-Китайском море 

Российская Газета + ещё 5 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Впервые в истории Япония направила свою подводную лодку на учения, которые пройдут в Южно-Китайском море. В понедельник субмарина «Куросио» прибыла в базу Камрань (Вьетнам).
Сопровождают субмарину три эскадренных вертолетоносца типа «Идзумо». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Морские силы самообороны Японии. В районе проведения учений подводная лодка, на борту которой 80 членов экипажа, пробудет до 21 сентября.
В конце лета минобороны Японии заявило, что Китай активно укрепляет военный потенциал и расширяет зону проведения операций вооруженных сил, в том числе в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. В ответ МИД КНР назвал заявления Японии необоснованными и безответственными.
Пекин в течение десятилетий ведет споры с несколькими странами АТР по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
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