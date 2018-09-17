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Подлодка сил самообороны Японии поучаствует в учениях в Южно-Китайском море
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Подлодка сил самообороны Японии поучаствует в учениях в Южно-Китайском море 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 17 сен — РИА Новости. Морские силы самообороны Японии впервые задействовали подводную лодку на учениях в Южно-Китайском море, в понедельник неатомная подлодка «Куросио» прибыла к вьетнамской базе Камрань, говорится в пресс-релизе японского военного ведомства.
Отмечается, что подводная лодка, на борту которой находится 80 человек экипажа, пробудет в районе проведения учений до 21 сентября. Подлодку сопровождают три эскадренных вертолетоносца типа «Идзумо».
Это стало первым в истории случаем, когда Токио направил подлодку для участия в учениях в Южно-Китайском море.
В конце лета минобороны Японии в опубликованной «Белой книге» по обороне за 2018 год заявило, что Китай осуществляет масштабное укрепление военного потенциала, расширяет зону проведения операций вооруженных сил на море и в воздухе, в частности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море. В свою очередь, МИД КНР назвал заявления Японии относительно обычного оборонного строительства Китая и военной деятельности абсолютно необоснованными и безответственными.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
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