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Шойгу заявил, что его опередили с пожертвованием на главный храм ВС РФ
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Шойгу заявил, что его опередили с пожертвованием на главный храм ВС РФ 

ТАСС 32 минуты назад
МАГАДАН, 16 сентября. /ТАСС/. Мичман Северного флота опередил министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с пожертвованием на главный храм Вооруженных сил РФ, который будет построен в парке «Патриот».
"Я, как каждый руководитель, хотел быть первым, кто внесет свой взнос, но так получилось, что меня опередил мичман Северного флота, который отправил свои 2 тыс. рублей. И получилось, что он меня опередил. Пусть мичман будет первым", — сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».
О строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова сообщил Сергей Шойгу. Идея получила благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд «Воскресение».
Храмовый комплекс планируется возвести на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» ко дню 75-летия Победы.
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