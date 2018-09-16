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В Калининграде появился мобильный комплекс отбора на службу по контракту
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В Калининграде появился мобильный комплекс отбора на службу по контракту 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Он состоит из мобильного модуля отбора и информационно-сценического модуля. Перевод оборудования из транспортного в рабочее положение осуществляется за 30 минут.
Мобильный комплекс отбора на службу по контракту поступил в распоряжение специалистов пункта отбора на граждан контракт по Калининградской области.
Мобильный пункт отбора представляет собой высокотехнологичный комплекс на шасси автомобиля повышенной проходимости «КамАЗ-43118». Он состоит из мобильного модуля отбора и информационно-сценического модуля. Перевод оборудования из транспортного в рабочее положение осуществляется за 30 минут.
Использование мобильных комплексов позволит существенно повысить зрелищность и интерес граждан к проводимым мероприятиям информационно— агитационной работы по привлечению на военную службу по контракту, а также обеспечит возможность автономной работы специалистов пунктов отбора в удаленных населенных пунктах Калининградской области.
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