В Калининграде появился мобильный комплекс отбора на службу по контракту

Он состоит из мобильного модуля отбора и информационно-сценического модуля. Перевод оборудования из транспортного в рабочее положение осуществляется за 30 минут.

Мобильный комплекс отбора на службу по контракту поступил в распоряжение специалистов пункта отбора на граждан контракт по Калининградской области

Мобильный пункт отбора представляет собой высокотехнологичный комплекс на шасси автомобиля повышенной проходимости «КамАЗ-43118». Он состоит из мобильного модуля отбора и информационно-сценического модуля. Перевод оборудования из транспортного в рабочее положение осуществляется за 30 минут.

Использование мобильных комплексов позволит существенно повысить зрелищность и интерес граждан к проводимым мероприятиям информационно— агитационной работы по привлечению на военную службу по контракту, а также обеспечит возможность автономной работы специалистов пунктов отбора в удаленных населенных пунктах Калининградской области.