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За пять лет 136 полигонов в России приведены в соответствие с требованиями
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За пять лет 136 полигонов в России приведены в соответствие с требованиями 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен — РИА Новости. Почти 140 военных полигонов приведены с 2013 года, когда была проведена первая внезапная проверка боеготовности, в соответствие с современными условиями, об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале «Россия 1» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"За это время мы фактически привели в полное соответствие с современными условиями почти 140 полигонов, 136, если говорить точнее. Это самые современные полигоны. И мы их задействуем сегодня фактически более чем на 80%", — сказал Шойгу.
По его словам, сегодня осуществляется практически круглосуточный контроль за тем, как используются полигоны.
"Это связано с тем, что какое-то время назад было принято решение о переходе с двух лет службы на один год. Для того чтобы в один год уместить то, что раньше умещалось в два года… а сейчас это еще сложнее — поступает новая современная техника, новое оружие, и надо нам довольно быстро учить", — сказал министр.
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