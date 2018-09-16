За пять лет 136 полигонов в России приведены в соответствие с требованиями

"За это время мы фактически привели в полное соответствие с современными условиями почти 140 полигонов, 136, если говорить точнее. Это самые современные полигоны. И мы их задействуем сегодня фактически более чем на 80%", — сказал Шойгу.

По его словам, сегодня осуществляется практически круглосуточный контроль за тем, как используются полигоны.

"Это связано с тем, что какое-то время назад было принято решение о переходе с двух лет службы на один год. Для того чтобы в один год уместить то, что раньше умещалось в два года… а сейчас это еще сложнее — поступает новая современная техника, новое оружие, и надо нам довольно быстро учить", — сказал министр.