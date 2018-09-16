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Маневры «Восток-2018» слегка охладили пыл наших партнеров — Шойгу
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В "деле Скрипалей" случился неожиданный поворот

Маневры «Восток-2018» слегка охладили пыл наших партнеров — Шойгу 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Россия не намерена ни на кого нападать, заявил министр обороны в интервью телеканалу «Россия 1».
Маневры «Восток-2018» «охладили пыл наших партнеров», заявил в интервью каналу «Россия 1» министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, военная доктрина России носит оборонительный характер, и прошедшие в Забайкалье маневры это наглядно продемонстрировали.
«Мы не собираемся вести какие-то наступательные действия на чужой территории, чего не скажешь о наших западных партнерах, когда они переодеваются в форму российской армии, когда подбираются русскоговорящие статисты и так далее. Это, конечно, не красит наших соседей, но говорит нам о многом, к чему нам надо готовиться», — сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что Россия и далее будет приглашать на крупные маневры иностранных журналистов и наблюдателей, подробно рассказывать обо всех достижениях ВС РФ, а также о недоработках, которые, например, были выявлены во время операции в Сирии и сейчас устраняются. По словам Шойгу, демонстрация боеспособности российской армии «в какой-то степени охлаждает пыл наших партнеров».
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