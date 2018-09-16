Маневры «Восток-2018» слегка охладили пыл наших партнеров — Шойгу

Россия не намерена ни на кого нападать, заявил министр обороны в интервью телеканалу «Россия 1».

Маневры «Восток-2018» «охладили пыл наших партнеров», заявил в интервью каналу «Россия 1» министр обороны России Сергей Шойгу . По его словам, военная доктрина России носит оборонительный характер, и прошедшие в Забайкалье маневры это наглядно продемонстрировали.

«Мы не собираемся вести какие-то наступательные действия на чужой территории, чего не скажешь о наших западных партнерах, когда они переодеваются в форму российской армии, когда подбираются русскоговорящие статисты и так далее. Это, конечно, не красит наших соседей, но говорит нам о многом, к чему нам надо готовиться», — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что Россия и далее будет приглашать на крупные маневры иностранных журналистов и наблюдателей, подробно рассказывать обо всех достижениях ВС РФ, а также о недоработках, которые, например, были выявлены во время операции в Сирии и сейчас устраняются. По словам Шойгу, демонстрация боеспособности российской армии «в какой-то степени охлаждает пыл наших партнеров».