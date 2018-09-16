Крупные военные учения будут проводиться в РФ каждые пять лет

«Дается основная канва того, что мы будем проводить в следующем году. Единственное, что не попадает в этот план — это внезапные проверки. Естественно, мы планировали эти учения, и предполагаем их проводить дальше каждые пять лет», — сказал Шойгу.

По его словам, государственная программа вооружения рассчитана на 10 лет, но мероприятия, демонстрирующие боеготовность армии, необходимо проводить чаще.

"Нам нужны какие-то промежуточные точки отсчета. Нам, я имею в виду верховного главнокомандующего, потому что, вкладывая такие средства в перевооружение армии, флота, надо понимать и видеть, куда мы движемся и все ли у нас здесь в порядке", — подчеркнул министр.

По его словам, фактически вся российская техника, которая была задействована на этих учениях, новая, современная либо глубоко модернизированная техника, которая прошла проверку в Сирии и абсолютно отвечает требованиям войск. «Осталось немножко в тени, что одновременно с этими учениями у нас проходили большие учения — 36 самолетов и 28 кораблей — в Средиземном море. С применением всего того вооружения, которое есть и у самолетов, и у кораблей», — напомнил глава Минобороны . «Если говорить о понимании завтрашнего дня, то мы понимаем, что нам надо делать завтра, послезавтра, в том числе, а может быть и в первую очередь благодаря таким большим учениям, мы их называем маневрами», — добавил он.

Шойгу подчеркнул, что военная доктрина РФ носит оборонительный характер и маневры наглядно демонстрируют, что Россия не собирается ни на кого наступать. «Там даже нет элементов, предполагающих, что мы собираемся вести какие-то наступательные действия на чужой территории, чего не скажешь о наших западных партнерах, когда они переодеваются в форму российской армии, когда подбираются русскоговорящие статисты и так далее. Это, конечно, не красит наших соседей, но говорит нам о многом, к чему нам надо готовиться», — сказал Шойгу.

Он отметил, что российская армия демонстрирует открытость не только на выставках, которые мы проводятся с высокой интенсивностью и регулярностью. «Более того, если вы помните, мы по поручению нашего президента провели большую конференцию, на которую также приглашали прессу, по подведению итогов операции в Сирии и основные итоги были — это работа оружия. Мы ни от кого не скрывали, что выявили в части продукции довольно существенные, серьезные недостатки, недоработки, если говорить проще, нас даже в чем— то обманывали. И мы вынуждены были что-то снимать с вооружения, что-то дорабатывать довольно энергично и интенсивно», — подчеркнул министр.

"Потому что когда те, кого мы приглашаем на эти учения и те, кому мы показываем это все, видят, что армия боеспособна, я думаю, что это в какой-то степени охлаждает пыл слегка так", — добавил Шойгу.

Также во время этих учений проверялась транспортная инфраструктура. Насколько она готова к переброске больших группировок войск на огромные расстояния. По его словам, Северный флот для того, чтобы участвовать в этих учениях прошел 4 тыс. миль. «У нас дивизии перебрасывались на дистанции в 7 тыс. км. У нас было задействовано одновременно более 200 железнодорожный составов каждые сутки», — подчеркнул министр.

Министерство промышленности и военно-промышленный комплекс задействовали на маневрах «Восток-2018». «Тем самым мы впервые стали проверять, способна ли промышленность обеспечить ВС РФ в случае войны тем, что у них написано в плане. И в этих учениях также было задействовано Министерство промышленности, также был задействован ряд предприятий, территории, на которых помимо мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе в войска (больше 4 тыс. человек), были созданы в этих субъектах штабы обороны… на предприятиях, были получены мобилизационные задания на случай войны. То есть это всеохватывающие, всеобъемлющие учения», — сказал Шойгу.

Маневры войск «Восток-2018» проводятся под руководством министра обороны с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2018 год на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана. К маневрам привлечены органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть органов военного управления и войск Центрального военного округа, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. В общей сложности задействовано около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, а также порядка 80 кораблей и судов обеспечения.