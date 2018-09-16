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Под Калининградом в мотострелковом соединении армейского корпуса БФ проведена тренировка по антитеррору
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В "деле Скрипалей" случился неожиданный поворот

Под Калининградом в мотострелковом соединении армейского корпуса БФ проведена тренировка по антитеррору 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и 5 единиц военной техники.
В мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированном в г. Гусеве Калининградской области, проведена тренировка по противодействию терроризму.
В ходе мероприятий группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану зоны хранения военной техники.
Далее было отработано уничтожение условного противника при нападении на контрольно-пропускные пункты с применением штатного стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82А.
В тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и 5 единиц военной техники.
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