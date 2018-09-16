Под Калининградом в мотострелковом соединении армейского корпуса БФ проведена тренировка по антитеррору

В тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и 5 единиц военной техники.

В ходе мероприятий группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану зоны хранения военной техники.

Далее было отработано уничтожение условного противника при нападении на контрольно-пропускные пункты с применением штатного стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82А.

В тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и 5 единиц военной техники.