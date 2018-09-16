Под Калининградом в мотострелковом соединении армейского корпуса БФ проведена тренировка по антитеррору 

В тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и 5 единиц военной техники.
В мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированном в г. Гусеве Калининградской области, проведена тренировка по противодействию терроризму.
В ходе мероприятий группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану зоны хранения военной техники.
Далее было отработано уничтожение условного противника при нападении на контрольно-пропускные пункты с применением штатного стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82А.
В тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и 5 единиц военной техники.