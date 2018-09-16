Церемония посвящения в кадеты 80 учащихся нового набора состоялась в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе

Начальник Корпуса капитан 1 ранга Николай Довбешко зачитал поздравительную телеграмму Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва

Церемония посвящения в кадеты 80 учащихся нового набора состоялась в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе. В торжественном строю на Якорной площади Кронштадта будущие военные моряки произнесли текст торжественного обещания. Мальчишкам были вручены ленточки к бескозыркам с наименованием КМКВК, а также знаки этого учебного заведения.

Начальник Корпуса капитан 1 ранга Николай Довбешко зачитал поздравительную телеграмму Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва.

Первый морской кадетский корпус в Кронштадте, созданный 22 ноября 1995 года, занимает достойное место в системе учебных заведений довузовской подготовки Министерства обороны Российской Федерации , продолжая лучшие традиции кадетского образования России, суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ.

Морской кадетский корпус в Кронштадте открыт в непростой исторический период. Он создан с целью подготовки кадров для поступления в высшие военно-морские учебные заведения.

Период обучения в этом учебном заведении изначально был 7 лет, с 5 по 11 класс. Приоритет в наборе в корпус отдавался детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из семей военнослужащих отдаленных гарнизонов.

За время существования корпуса в нем сформирован высокопрофессиональный педагогический коллектив, который составляет более 130 человек. За каждой ротой закреплен педагог-психолог, с младшим возрастом дополнительно работают пять педагогов-организаторов. Все педагоги имеют высшее образование.

Более 80% преподавательского состава — специалисты высшей и первой квалификационной категории, в том числе шесть почетных работников образования Российской Федерации, один заслуженный учитель Российской Федерации, четверо кандидатов наук. Половина воспитателей учебных рот кадетского корпуса — офицеры запаса, которые имеют опыт службы в частях, на кораблях и подводных лодках Военно-Морского Флота России.

В настоящее время число обучающихся в кадетском корпусе составляет более 500 человек, представляющих более 50 субъектов Российской Федерации.

Кронштадтский морской кадетский военный корпус неоднократно награжден кубком Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России как «Лучшее учебное заведение довузовской подготовки Военно-Морского Флота», завоеванным за успехи в учебно-воспитательной деятельности. В 2015 году корпус награжден дипломом Министра обороны Российской Федерации «За достижение высоких результатов в инновационном проекте „Старт в науку“ и дипломом Министра обороны Российской Федерации „За успешное выполнение поставленных задач в период работы Международного военно-технического форума „Армия-2015“.

За свою историю Кронштадтский морской кадетский военный корпус завоевал достойное место среди суворовских военных, Нахимовского военно-морского училища и кадетских корпусов Санкт-Петербурга и аналогичных учебных заведений Российской Федерации.