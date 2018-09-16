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Церемония посвящения в кадеты 80 учащихся нового набора состоялась в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе
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Церемония посвящения в кадеты 80 учащихся нового набора состоялась в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Начальник Корпуса капитан 1 ранга Николай Довбешко зачитал поздравительную телеграмму Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва.
Церемония посвящения в кадеты 80 учащихся нового набора состоялась в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе. В торжественном строю на Якорной площади Кронштадта будущие военные моряки произнесли текст торжественного обещания. Мальчишкам были вручены ленточки к бескозыркам с наименованием КМКВК, а также знаки этого учебного заведения.
Начальник Корпуса капитан 1 ранга Николай Довбешко зачитал поздравительную телеграмму Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва.
В этот день новое пополнение морских кадет поздравили представители Главного командования ВМФ, Администрации Кронштадта, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, — генеральный директор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев, вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Дмитрий Колодяжный, а также ветераны ВМФ.
Первый морской кадетский корпус в Кронштадте, созданный 22 ноября 1995 года, занимает достойное место в системе учебных заведений довузовской подготовки Министерства обороны Российской Федерации, продолжая лучшие традиции кадетского образования России, суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ.
Морской кадетский корпус в Кронштадте открыт в непростой исторический период. Он создан с целью подготовки кадров для поступления в высшие военно-морские учебные заведения.
Период обучения в этом учебном заведении изначально был 7 лет, с 5 по 11 класс. Приоритет в наборе в корпус отдавался детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из семей военнослужащих отдаленных гарнизонов.
За время существования корпуса в нем сформирован высокопрофессиональный педагогический коллектив, который составляет более 130 человек. За каждой ротой закреплен педагог-психолог, с младшим возрастом дополнительно работают пять педагогов-организаторов. Все педагоги имеют высшее образование.
Более 80% преподавательского состава — специалисты высшей и первой квалификационной категории, в том числе шесть почетных работников образования Российской Федерации, один заслуженный учитель Российской Федерации, четверо кандидатов наук. Половина воспитателей учебных рот кадетского корпуса — офицеры запаса, которые имеют опыт службы в частях, на кораблях и подводных лодках Военно-Морского Флота России.
В настоящее время число обучающихся в кадетском корпусе составляет более 500 человек, представляющих более 50 субъектов Российской Федерации.
Кронштадтский морской кадетский военный корпус неоднократно награжден кубком Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России как «Лучшее учебное заведение довузовской подготовки Военно-Морского Флота», завоеванным за успехи в учебно-воспитательной деятельности. В 2015 году корпус награжден дипломом Министра обороны Российской Федерации «За достижение высоких результатов в инновационном проекте „Старт в науку“ и дипломом Министра обороны Российской Федерации „За успешное выполнение поставленных задач в период работы Международного военно-технического форума „Армия-2015“.
За свою историю Кронштадтский морской кадетский военный корпус завоевал достойное место среди суворовских военных, Нахимовского военно-морского училища и кадетских корпусов Санкт-Петербурга и аналогичных учебных заведений Российской Федерации.
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