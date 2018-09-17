Масштабные военные учения в России будут проводиться каждые 5 лет

Масштабные учения российских военных планируется проводить каждые пять лет. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, так удастся лучше распознать все проблемы военной подготовки и боеготовность солдат, отмечает "Русская планета"

​В конце августа в НАТО заявили, что учения «Восток-2018» в России демонстрируют сфокусированность Москвы на подготовке сил к масштабному конфликту.

Между тем, Россия также неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс отмечает, что расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».