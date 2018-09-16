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ВВС НОАК опубликовали новый промо-ролик по случаю Национального дня образования в области обороны
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В "деле Скрипалей" случился неожиданный поворот

ВВС НОАК опубликовали новый промо-ролик по случаю Национального дня образования в области обороны 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ — Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ в субботу опубликовали новое промо-видео в честь 18-го Национального дня образования в области обороны.
В видеоролике «Родина над головой» представлены самые современные военные самолеты Китая, включая истребители-невидимки J-20 и бомбардировщики H-6K, а также демонстрируется улучшение боевой способности ВВС НОАК.
По словам официального представителя ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ, видеоролик призван показать решимость и способность ВВС к защите государственного суверенитета и территориальной целостности Китая.
Он также обобщил усилия ВВС по содействию открытости и привлечению общественной поддержки, такие как проведение авиашоу.
Ранее в этом году ВВС НОАК опубликовали несколько многоязычных промо-роликов, показывающих, в частности, бомбардировщики H-6K и одну из пилотажных команд страны.
Национальный день образования в области обороны в Китае был учрежден в 2001 году. Он отмечается в третью субботу сентября каждого года.
В субботу в некоторых провинциях Китая также прозвучали воздушные тревоги. Акция была нацелена на повышение у населения осознания важности национальной обороны. -0-
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