ВВС НОАК опубликовали новый промо-ролик по случаю Национального дня образования в области обороны

Пекин, 16 сентября / Синьхуа / — Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ в субботу опубликовали новое промо-видео в честь 18-го Национального дня образования в области обороны.

В видеоролике «Родина над головой» представлены самые современные военные самолеты Китая, включая истребители-невидимки J-20 и бомбардировщики H-6K, а также демонстрируется улучшение боевой способности ВВС НОАК.

По словам официального представителя ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ, видеоролик призван показать решимость и способность ВВС к защите государственного суверенитета и территориальной целостности Китая.

Он также обобщил усилия ВВС по содействию открытости и привлечению общественной поддержки, такие как проведение авиашоу.

Ранее в этом году ВВС НОАК опубликовали несколько многоязычных промо-роликов, показывающих, в частности, бомбардировщики H-6K и одну из пилотажных команд страны.

Национальный день образования в области обороны в Китае был учрежден в 2001 году. Он отмечается в третью субботу сентября каждого года.

В субботу в некоторых провинциях Китая также прозвучали воздушные тревоги. Акция была нацелена на повышение у населения осознания важности национальной обороны. -0-