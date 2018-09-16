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Ракетоносцы Ту-160 впервые совершили полет через Северный полюс. Видео
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В "деле Скрипалей" случился неожиданный поворот

Ракетоносцы Ту-160 впервые совершили полет через Северный полюс. Видео 

Казанский репортер 47 минут назад
Стратегические ракетоносцы Ту-160 впервые совершили полет через Северный полюс с дозаправкой в воздухе. Свой путь «белые лебеди» завершили в аэропорту Анадыря. «Никогда прежде главный самолёт дальней авиации —стратегический ракетоносец Ту-160, не приземлялся так близко от берегов США», — рассказали представители Минобороны России в сюжете телеканала «Звезда» для программы «Военная приемка». Если быть совсем точными, в сегодняшнем выпуске телеканала речь идет об августовском полете. Из Саратовской области — с главной базы дальней авиации в Энгельсе, поднялись два самолета. Готовились к взятию рубежа несколько лет. Главная сложность заключалась в обеспечении топливом. Запасные аэродромы на Чукотке расположены очень далеко. Поэтому рассматривались два варианта: запасаться максимальным объемом или отработать дозаправку в воздухе. Выбор пал на дозаправку, и операция прошла успешно. Кроме того, как отметили в Минобороны России, в ходе обозначенного полета отработали уловные пуски ракет по наземным целям на полигоне в Коми. Часть программы посвящена визиту журналистов на Казанский авиационный завод, где идет работа над Ту-22М3М. В середине августа этот уникальный бомбардировщик был впервые представлен в Казани — деталями мы делимся в большомрепортаже. А ниже почти вживую можно посмотреть на первую презентацию в видеоформате.
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