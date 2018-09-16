Минобороны России намерено проводить масштабные учения каждые пять лет

Масштабные манёвры будут проводиться в России каждые пять лет, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».

«Естественно, мы планировали эти учения («Восток-2018». — RT), и предполагаем их проводить дальше каждые пять лет», — цитирует Шойгу ТАСС

По его словам, государственная программа вооружения рассчитана на десять лет, в связи с чем необходимы промежуточные точки отсчёта.

«Потому что, вкладывая такие средства в перевооружение армии, флота, надо понимать и видеть, куда мы движемся и всё ли у нас действительно в порядке», — отметил глава МО.

Ранее президент России Владимир Путин на церемонии смотра войск на полигоне Цугол пообещал дальнейшее укрепление Вооружённых сил.

Учения «Восток-2018» проводятся под руководством министра обороны с 11 по 17 сентября.