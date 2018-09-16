«Энергия» выявила плохих сотрудников после ЧП на «Союзе»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» подвела итоги проверок в связи с утечкой воздуха на корабле «Союз». Ключевой версией остаётся единичный недочёт на производстве.

По словам источника на предприятии, внутренняя проверка не показала системных проблем в организации производственного процесса.

«Однако удалось выявить низкий уровень компетенции отдельных сотрудников, опосредованно это могло привести и к недостаткам при строительстве конкретного корабля «Союз»», — подчеркнул он.

Источник отметил, что на прошлой неделе по отношению к ряду сотрудников были применены административные меры, а один из работников уволился по собственному желанию.

Он добавил, что окончательные выводы о причине чрезвычайного происшествия на корабле пока делать рано, передаёт «Интерфакс»