«Энергия» выявила плохих сотрудников после ЧП на «Союзе» 

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» подвела итоги проверок в связи с утечкой воздуха на корабле «Союз». Ключевой версией остаётся единичный недочёт на производстве.
По словам источника на предприятии, внутренняя проверка не показала системных проблем в организации производственного процесса.
«Однако удалось выявить низкий уровень компетенции отдельных сотрудников, опосредованно это могло привести и к недостаткам при строительстве конкретного корабля «Союз»», — подчеркнул он.
Источник отметил, что на прошлой неделе по отношению к ряду сотрудников были применены административные меры, а один из работников уволился по собственному желанию.
Он добавил, что окончательные выводы о причине чрезвычайного происшествия на корабле пока делать рано, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что внутренняя комиссия РКК «Энергия», завершившая расследование по факту образования отверстия в корпусе «Союза МС-09», представила Роскосмосу фотографии космического корабля на этапе сборки, на которых отверстие отсутствует.