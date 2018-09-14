Представитель командования ДНР рассказал о стягивании установок ВСУ в районе Мариуполя

Представитель командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что в районе Мариуполя стягивается артиллерия ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным «АиФ», Басурин пояснил, что под прикрытием проведения с 17 по 22 сентября соревнования на лучшую артиллерийскую батарею на полигоне около населенного пункта Урзуф к Мариуполю стягиваются артиллерийские установки 2С7 «Пион». При этом представитель командования ДНР обратил внимание, что дальнобойность этих установок позволить украинским военным нанести удар по Новоазовску. Кроме того, он рассказал, что им в руки попал украинский дрон.