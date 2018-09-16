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«Белые лебеди» пролетели над Северным полюсом
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Российские ракеты задели Америку

«Белые лебеди» пролетели над Северным полюсом 

News.ru 53 минуты назад
Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили перелет с места постоянного базирования в Саратовской области в аэропорт Анадырь. В ходе перелета «Белые лебеди» произвели дозаправку, а также отработали пуски ракет по целям на полигоне в Республике Коми.
Самолеты впервые приземлились в Анадыре, пролетев над акваториями Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей. Всего Ту-160 преодолели около 8 тысяч км, передает телеканал «Звезда».
Аэропорт Анадыря был реконструирован для развития военной инфраструктуры в Арктике. В частности, он способен принимать крупногабаритные воздушные суда.
Отметим, что Ту-160 является самым крупным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации. Кроме того, это еще и самый тяжелый и скоростной из бомбардировщиков, находящихся на вооружении армий мира.
Ранее в августе News.ru писал, что на Казанском авиационном заводе 16 августа выкатили новый самолёт с индексом Ту-22М3М — модернизированную версию бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М. Этот авангард ударной мощи Воздушно-космических сил России заставил понервничать экспертов в ведущих странах НАТО.
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