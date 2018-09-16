«Белые лебеди» пролетели над Северным полюсом

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили перелет с места постоянного базирования в Саратовской области в аэропорт Анадырь . В ходе перелета «Белые лебеди» произвели дозаправку, а также отработали пуски ракет по целям на полигоне в Республике Коми

Самолеты впервые приземлились в Анадыре, пролетев над акваториями Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей. Всего Ту-160 преодолели около 8 тысяч км, передает телеканал «Звезда»

Аэропорт Анадыря был реконструирован для развития военной инфраструктуры в Арктике. В частности, он способен принимать крупногабаритные воздушные суда.

Отметим, что Ту-160 является самым крупным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации. Кроме того, это еще и самый тяжелый и скоростной из бомбардировщиков, находящихся на вооружении армий мира.