Военнослужащие ЦВО выйдут на субботник «Зеленая Россия» 

Месячник экологических субботников «Зеленая Россия» проходит в более, чем 40 городах России.
Военнослужащие Свердловского гарнизона Центрального военного округа примут участие в экологической акции в честь месячника экологических субботников «Зеленая Россия».
Военнослужащие и члены их семей проведут уборку территорий от мусора, побелку деревьев и бордюрной плитки в военных городках и пунктах постоянной дислокации.
Месячник экологических субботников «Зеленая Россия» проходит в более, чем 40 городах России.