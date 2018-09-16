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Военнослужащие ЦВО выйдут на субботник «Зеленая Россия»
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Военнослужащие ЦВО выйдут на субботник «Зеленая Россия» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Месячник экологических субботников «Зеленая Россия» проходит в более, чем 40 городах России.
Военнослужащие Свердловского гарнизона Центрального военного округа примут участие в экологической акции в честь месячника экологических субботников «Зеленая Россия».
Военнослужащие и члены их семей проведут уборку территорий от мусора, побелку деревьев и бордюрной плитки в военных городках и пунктах постоянной дислокации.
Месячник экологических субботников «Зеленая Россия» проходит в более, чем 40 городах России.
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