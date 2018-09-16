Военнослужащие ЦВО выйдут на субботник «Зеленая Россия»

Месячник экологических субботников «Зеленая Россия» проходит в более, чем 40 городах России

Военнослужащие Свердловского гарнизона Центрального военного округа примут участие в экологической акции в честь месячника экологических субботников «Зеленая Россия».

Военнослужащие и члены их семей проведут уборку территорий от мусора, побелку деревьев и бордюрной плитки в военных городках и пунктах постоянной дислокации.

Месячник экологических субботников «Зеленая Россия» проходит в более, чем 40 городах России.