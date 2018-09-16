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В Военной академии связи проведена комплексная тренировка противодействия терроризму
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В Военной академии связи проведена комплексная тренировка противодействия терроризму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Поставленные задачи подразделениями выполнены в полном объеме в установленные сроки.
В Военной академии связи проведена комплексная тренировка сил и средств противодействия терроризму с проведением демонстративных действий и применением холостых и имитационных средств. В ходе тренировки отработаны практические действия с подразделением антитеррора и резервом начальника района противодействия терроризму № 5 по отражению нападения условного противника на КПП-1 и КПП-2. Поставленные задачи подразделениями выполнены в полном объеме в установленные сроки.
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