В Военной академии связи проведена комплексная тренировка противодействия терроризму

Поставленные задачи подразделениями выполнены в полном объеме в установленные сроки.

В Военной академии связи проведена комплексная тренировка сил и средств противодействия терроризму с проведением демонстративных действий и применением холостых и имитационных средств. В ходе тренировки отработаны практические действия с подразделением антитеррора и резервом начальника района противодействия терроризму № 5 по отражению нападения условного противника на КПП-1 и КПП-2. Поставленные задачи подразделениями выполнены в полном объеме в установленные сроки.