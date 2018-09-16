Как приземляется самый большой самолет в мире: видео

Ан-225 «Мрия» — это стратегический авиалайнер, разработанный в 1980-х годах для поддержки советской космической программы. СССР нуждалась в сверхбольшом самолете, чтобы перевезти космический корабль «Буран» от зоны приземления до родного космопорта. Американский космический челнок использовал для этой задачи модифицированный 747, однако Олег Антонов построил гораздо более тяжелый и мощный самолет, способный осуществлять перелеты на куда большую дальность.

«Мрия» способна перевозить грузы общей массой до 250 тонн. Размах ее крыла составляет 88,4 метра, при общей длине 84 метра. Пустой самолет весит 250 тонн, в то время как при максимальной загрузке его масса увеличивается до 640 тонн (с учетом полностью заправленного топливного бака).