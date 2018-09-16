Более 500 многоплановых тренировок провели соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии в рамках полевого выхода

В полевом выходе принимает участие более 3 тысяч военнослужащих и до 500 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетных войск и артиллерии округа.

Тренировки по управлению огнем артиллерии и ракетными ударами проводятся на 12 специализированных полигонах расположенных в Московской, Ленинградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Брянской, Ивановской и Калининградской областях. Всего с начала месяца артиллеристы и ракетчики провели более 500 многоплановых тренировок, около половины из них с боевой стрельбой.

В ходе тренировок личный состав ракетных и артиллерийских подразделений на практике совершенствует умения и навыки маршевой подготовки, оборудование огневых позиций и районов пусков ракет, совершение противоогневых маневров, ведение артиллерийского огня прямой, полупрямой наводкой и с закрытых огневых позиций, а также использование беспилотной авиации для определения целей поражения и корректировки стрельбы. Кроме того расчеты тактических ракетных комплексов «Точка-У» и оперативно-тактических комплексов «Искандер» отрабатывают вопросы скрытого перемещения, ведение контрдиверсионных действий и защиты от оружия массового поражения.

Полевой выход завершится в конце сентября текущего года тактико-специальным учением в ходе которого будут задействованы различные артиллерийские системы ствольной и реактивной артиллерии, а также ракетные комплексы.

В полевом выходе принимает участие более 3 тысяч военнослужащих и до 500 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетных войск и артиллерии округа.